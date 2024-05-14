شركة Anthropic تطلق برنامج الدردشة الآلي Claude AI في جميع أنحاء أوروبا

أعلنت أنثروبيك Anthropic، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة المدعومة من أمازون، إنها ستطلق مساعد الذكاء الاصطناعي كلود في أوروبا يوم الثلاثاء. سيكون متاحاً للأفراد والشركات عبر الويب وعبر تطبيق iPhone.

ستكون النسخة المدفوعة عبر الاشتراك من مساعد Anthropic’s Claude، والتي تسمى Claude Pro، متاحة للمستخدمين الذين يريدون الوصول إلى جميع نماذجها، بما في ذلك Claude 3 Opus، العرض الأكثر تقدماً من Anthropic.

إلى ذلك، تطلق Anthropic خططها القائمة على الاشتراك في Claude Team والتي تركز على الأعمال، والتي تكلف 28 يورو، نحو 30 دولاراً، شهرياً قبل ضريبة القيمة المضافة.

بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Anthropic، داريو أمودي، في بيان يوم الثلاثاء: "لقد صممنا Claude مع التزام قوي بالدقة والأمن والخصوصية".

يتقدم الذكاء الاصطناعي بسرعة الأمر الذي يُشعر المسؤولين بالقلق حول تأثيره على الوظائف والخصوصية.

في وقت سابق من هذا العام، أقر برلمان الاتحاد الأوروبي أول مجموعة رئيسية من القواعد التنظيمية الأساسية في العالم التي تحكم التكنولوجيا الجديدة. ويسعى قانون الذكاء الاصطناعي، من بين أمور أخرى، إلى تحديد القواعد وتطبيقها وفقاً لمستويات المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وتقسيم فئات المخاطر إلى منخفضة ومتوسطة وعالية وغير مقبولة.

وقالت أنثروبيك إن مساعدها كلود يجيد اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أوروبية أخرى بطلاقة.