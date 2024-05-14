عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

شركة Anthropic تطلق برنامج الدردشة الآلي Claude AI في جميع أنحاء أوروبا

صدى البلد

أعلنت أنثروبيك Anthropic، شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة المدعومة من أمازون، إنها ستطلق مساعد الذكاء الاصطناعي كلود في أوروبا يوم الثلاثاء. سيكون متاحاً للأفراد والشركات عبر الويب وعبر تطبيق iPhone.

ستكون النسخة المدفوعة عبر الاشتراك من مساعد Anthropic’s Claude، والتي تسمى Claude Pro، متاحة للمستخدمين الذين يريدون الوصول إلى جميع نماذجها، بما في ذلك Claude 3 Opus، العرض الأكثر تقدماً من Anthropic.

إلى ذلك، تطلق Anthropic خططها القائمة على الاشتراك في Claude Team والتي تركز على الأعمال، والتي تكلف 28 يورو، نحو 30 دولاراً،  شهرياً قبل ضريبة القيمة المضافة.

بهذه المناسبة، قال  الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Anthropic، داريو أمودي، في بيان يوم الثلاثاء: "لقد صممنا Claude مع التزام قوي بالدقة والأمن والخصوصية".

يتقدم الذكاء الاصطناعي بسرعة الأمر الذي يُشعر المسؤولين بالقلق حول تأثيره على الوظائف والخصوصية.

في وقت سابق من هذا العام، أقر برلمان الاتحاد الأوروبي أول مجموعة رئيسية من القواعد التنظيمية الأساسية في العالم التي تحكم التكنولوجيا الجديدة. ويسعى قانون الذكاء الاصطناعي، من بين أمور أخرى، إلى تحديد القواعد وتطبيقها وفقاً لمستويات المخاطر التي يشكلها الذكاء الاصطناعي، وتقسيم فئات المخاطر إلى منخفضة ومتوسطة وعالية وغير مقبولة.

وقالت أنثروبيك إن مساعدها كلود يجيد اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والإسبانية ولغات أوروبية أخرى بطلاقة.

التكنولوجيا الجديدة التكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أنحاء أوروبا جميع أنحاء أوروبا شركة Anthropic

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

عبادة تورطك مع الله إلى يوم القيامة ويفعلها كثيرون عند الكرب.. فاحذرها

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شقيقة سيدة التجمع ضحية سائق أوبر تكشف ماذا حدث لأختها

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 14 مايو 2024

جاريدو يعلن مقاطعته لمباراة الزمالك ونهضة بركان لهذا السبب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى مصر

قرار جديد ضد المتهم بقـ.تل سيدة السلام.. تفاصيل

المندوه: نحتاج للتتويج بالكونفدرالية معنويًا وماديًا.. وواثق في قدرة اللاعبين

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

4 وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم بمكونات آمنة

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-