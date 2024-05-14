وفر باقة موبايلك.. إزاي تشغل خرائط جوجل Google Maps بدون إنترنت

يُعد تطبيق خرائط جوجل من أكثر التطبيقات فائدة للمسافرين والباحثين عن الاتجاهات. ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى استخدام التطبيق في منطقة بدون اتصال بالإنترنت؟ لحسن الحظ، توفر خرائط جوجل ميزة تسمح لك بتنزيل الخرائط والتنقل بدون اتصال بالإنترنت. إليك كيفية القيام بذلك:

خطوات تنزيل الخرائط على هاتفك:

افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

تأكد من توصيل هاتفك بشبكة الإنترنت.

ابحث عن المكان الذي تريد تنزيله.

اضغط على اسم المكان أو عنوانه.

اضغط على "تنزيل".

اختر "تنزيل الخريطة غير المتصلة".

نصائح إضافية:

يمكنك تنزيل خرائط لمدن أو دول أو مناطق محددة.

تأكد من وجود مساحة كافية على هاتفك لتخزين الخرائط.

يمكنك تحديث الخرائط غير المتصلة في أي وقت يكون لديك اتصال بالإنترنت.

لاستخدام خرائط جوجل بدون إنترنت، تأكد من تشغيل الموقع على هاتفك.

ستظل بعض الميزات، مثل البحث عن الأماكن والحصول على الاتجاهات بالصوت، غير متاحة بدون اتصال بالإنترنت.

فوائد استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت:

التنقل بسهولة في المناطق بدون اتصال بالإنترنت.

توفير بيانات الهاتف.

الاستمرار في استخدام خرائط جوجل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو وجود مشكلات في اتصال الشبكة.

مع اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستفادة من ميزات خرائط جوجل حتى في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت. ستساعدك هذه الميزة على التنقل بسهولة واكتشاف أماكن جديدة، حتى في المناطق النائية.