عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

وفر باقة موبايلك.. إزاي تشغل خرائط جوجل Google Maps بدون إنترنت

وفر باقة موبايلك..إزاي
وفر باقة موبايلك..إزاي تشغل خرائط جوجل Google Maps بدون إنتر

 يُعد تطبيق خرائط جوجل من أكثر التطبيقات فائدة للمسافرين والباحثين عن الاتجاهات. ولكن ماذا لو كنت بحاجة إلى استخدام التطبيق في منطقة بدون اتصال بالإنترنت؟ لحسن الحظ، توفر خرائط جوجل ميزة تسمح لك بتنزيل الخرائط والتنقل بدون اتصال بالإنترنت. إليك كيفية القيام بذلك:

 

خطوات تنزيل الخرائط على هاتفك:

 

افتح تطبيق خرائط جوجل على هاتفك.

تأكد من توصيل هاتفك بشبكة الإنترنت.

ابحث عن المكان الذي تريد تنزيله.

اضغط على اسم المكان أو عنوانه.

اضغط على "تنزيل".

اختر "تنزيل الخريطة غير المتصلة".

 

نصائح إضافية:

 

يمكنك تنزيل خرائط لمدن أو دول أو مناطق محددة.

تأكد من وجود مساحة كافية على هاتفك لتخزين الخرائط.

يمكنك تحديث الخرائط غير المتصلة في أي وقت يكون لديك اتصال بالإنترنت.

لاستخدام خرائط جوجل بدون إنترنت، تأكد من تشغيل الموقع على هاتفك.

ستظل بعض الميزات، مثل البحث عن الأماكن والحصول على الاتجاهات بالصوت، غير متاحة بدون اتصال بالإنترنت.

فوائد استخدام خرائط جوجل بدون إنترنت:

التنقل بسهولة في المناطق بدون اتصال بالإنترنت.

توفير بيانات الهاتف.

الاستمرار في استخدام خرائط جوجل حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو وجود مشكلات في اتصال الشبكة.

مع اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك الاستفادة من ميزات خرائط جوجل حتى في حالة عدم وجود اتصال بالإنترنت. ستساعدك هذه الميزة على التنقل بسهولة واكتشاف أماكن جديدة، حتى في المناطق النائية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

انفراد.. قـ ـاتل جواهرجي بولاق يكشف تفاصيل ما بعد جريمته

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024

رد ناري من مصطفى بكري على علم القبائل العربية.. ويكشف الحقيقة

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

عبادة تورطك مع الله إلى يوم القيامة ويفعلها كثيرون عند الكرب.. فاحذرها

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

شقيقة سيدة التجمع ضحية سائق أوبر تكشف ماذا حدث لأختها

موضوعات متعلقة

وداعا لآيفونك العادي..أول هاتف iPhone قابل للطي

بفلوس قليلة.. أرخص موبايل Oppo للشباب

أحدث وأرخص تابلت بمميزات جبارة

إزاي تبيع هاتفك الآيفون المستعمل بأعلى سعر ممكن

مفاجأة رائعة لكل أصحاب iPhone الجديد

إزاي تحمي أطفالك من إدمان الهواتف الذكية

أفضل هاتف اقتصادي من سامسونج.. مميزات جبارة 

أفضل هاتف سامسونج بسعر أقل من iPhone 14 و15 بمراحل

ترشيحاتنا

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم 14 مايو 2024

جاريدو يعلن مقاطعته لمباراة الزمالك ونهضة بركان لهذا السبب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 فى مصر

قرار جديد ضد المتهم بقـ.تل سيدة السلام.. تفاصيل

المندوه: نحتاج للتتويج بالكونفدرالية معنويًا وماديًا.. وواثق في قدرة اللاعبين

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 حيل ديكور بسيطة تجعل تصميم الحمام الصغير أفضل

"أوعي تخليه يعطلك".. نصائح للتغلب على الخجل الزائد

4 وصفات طبيعية لعمل غسول للجسم بمكونات آمنة

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

فيديو

في عيد ميلاده 84.. سر الانسجام الفني بين يسرا وعادل إمام

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-