تلبية لدعوة شي.. الرئيس الروسي يزور الصين نهاية الأسبوع

أعلن الكرملين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيزور الصين يومي 16 و17 مايو الجاري بدعوة من نظيره الصيني شي جين بينج.

وجاء في بيان الكرملين أن الزعيمين الروسي والصيني سيبحثان مجموعة كاملة من قضايا الشراكة الشاملة والتعاون الثنائي الاستراتيجي، والقضايا الدولية والإقليمية؛ بحسب "روسيا اليوم".

وفي أعقاب محادثاتهما سيوقع الرئيسان بيانا مشتركا وعددا من الاتفاقات الثنائية.

كما سيشاركان في احتفالات الذكرى الـ75 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسيأذنان بإطلاق عامي الثقافة الروسية والصينية في البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي بوتين رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ لبحث التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والإنسانية.

وسيزور الرئيس بوتين مدينة خاربين المركز الإداري لمقاطعة هيلونغجيانج، حيث سيحضر حفل افتتاح المعرض الروسي الصيني الثامن والمنتدى الروسي الصيني الرابع للتعاون بين الأقاليم، وسيلتقي طلاب وأساتذة جامعة خاربين.



وعلى الجانب الآخر، أوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية، هوا تشونيينج، أنه "تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينج، يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة للصين الخميس إلى الجمعة من 16 إلى 17 مايو الحالي".