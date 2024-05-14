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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

للمرة الأولى.. انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه يقضي على السوق السوداء

سعر الدولار
سعر الدولار

شهد سعر الدولار اليوم، الثلاثاء 14 مايو 2024، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري، بعد انخفاضه لأقل من 47 جنيهًا للشراء لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 46.99 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع.

لحظه بلحظة سعر الدولار اليوم في السوق السوداء والبنوك المختلفه - نبأ مصر
سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

وفيما يلي نستعرض آخر تحديث لسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفقًا للمواقع الإلكترونية للبنوك:

  • البنك الأهلي المصري: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك مصر: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك القاهرة: 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
  • البنك التجاري الدولي (CIB): 47.02 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع، بتراجع 21 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك البركة: 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك قناة السويس: 47.00 جنيه للشراء، و47.10 جنيه للبيع، بتراجع 20 قرشًا للشراء والبيع.
  • بنك كريدي أجريكول: 47.33 جنيه للشراء، و47.12 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 47.02 جنيه للشراء، و47.31 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.33 جنيه للشراء، و47.40 جنيه للبيع، بتراجع 7 قروش للشراء والبيع.

ويرى العديد من المحللين لسوق العملات أن تراجع سعر الدولار يعود إلى توافر العملة الخضراء داخل البنوك، مما يقضي على السوق السوداء الموازية للسوق الرسمي داخل البنوك.

ومن المتوقع أن يشهد الدولار حالة من التذبذب بسبب التطورات العالمية والأحداث في المنطقة، بالإضافة إلى قرارات البنك المركزي المصري التي ساهمت في القضاء على المضاربين في السوق الموازية.

أما على المستوى العالمي، استقر الدولار اليوم، الثلاثاء، حيث يترقب المتعاملون بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تحدد توقعات أسعار الفائدة الأمريكية. 

في الوقت نفسه، ظل الين الياباني قريبًا من أدنى مستوى له في أسبوعين، مما أثار مخاوف بشأن تدخل حكومي محتمل.

وأعاد المتعاملون النظر في توقعاتهم لنسب خفض أسعار الفائدة لهذا العام بسبب التضخم المرتفع، ويتوقعون الآن خفضًا بمقدار 42 نقطة أساس على مدار العام، مقارنةً بتوقعات بداية العام التي كانت تشير إلى خفض يبلغ 150 نقطة أساس.

ووفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لـ CME، تتوقع الأسواق بنسبة 60% خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقابل 75% قبل شهر.

وتتجه الأنظار إلى مؤشر أسعار المستهلكين الذي سيصدر يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، بانخفاض من 0.4% في الشهر السابق، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز.

وفي وقت لاحق من اليوم، الثلاثاء، ستصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية، والتي تترقبها الأسواق بحثًا عن إشارات حول ما إذا كان التضخم يتجه نحو أهداف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

أما عن اليورو، فسجل تراجعًا طفيفًا إلى 1.0786 دولار، لكنه ارتفع بنحو 1% حتى الآن هذا الشهر. 

وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2559 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.5% تقريبًا حتى الآن في مايو. 

وجاء مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث تداولاته عند 105.27 نقطة.

وانخفض المؤشر واحدا بالمائة تقريبا خلال الشهر.

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