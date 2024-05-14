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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب توافق على إضافة 50 مليون جنيه لموازنة المستشفيات النفسية

لجنة الصحة
لجنة الصحة

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تخصيص مبلغ 50 مليون جنية إضافي  في موازنة العام المالي الجديد 2024-2025 لمستشفيات الصحة  النفسية .


بلغت قيمة المقدر من الاستخدامات الخاصة بمستشفيات الصحة النفسية للسنة المالية 2024-2025 نحو مليار و477 مليون و880 ألف جنيه مقابل مليار و120 مليون و400 ألف جنيه 
للعام المالي الجاري 2023-2024بزيادة
327.480الف جنيه .

وبلغت قيمة الاستخدامات الخاصة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للسنة المالية2024-2025بنحو 322 مليون و850 ألف جنيه مقابل 256.025 ألف جنيه للعام المالي 2023-2024.

يذكر أن لجنة الشؤؤون الصحية بمجلس النواب تناقش اليوم الثلاثاء،  مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025، فيما يخص: ديوان عام وزارة الصحة والسكان، الأمانة العامة للصحة النفسية، المؤسسة العلاجية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة، مراكز تطوير خدمات بنوك الدم، صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

التنمية الاقتصادية والاجتماعية التنمية الاقتصادية الشؤون الصحية الصحة النفسية الصحة والسكان

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