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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لخلاف على 300 جنيه.. سجن عاطل 7 سنوات أنهى حياة جاره في المحلة

مجمع محاكم المحلة
مجمع محاكم المحلة

أصدر رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية  المستشار عادل نافع اليوم حكما قضائيا بالسجن عاطل أنهى حياة جاره بطعنات غادرة  7 سنوات مع الشغل والنفاذ لخلافات بينهما علي سداد مبلغ مالي قدره 300 جنيه.

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وكان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية أعطي توجيهاته إلى رئيس نيابة مركز زفتى بإحالة طارق السيد صلاح السعيد إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد والترصد.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بالعثور علي جثة المدعو "محمد جابر الحنفي" جثة هامدة بطعنات غادرة بنطاق دائرة مركز شرطة زفتي.
 

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وبالمقابلة مع شهود عيان بموقع الحادث.

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كما اوصي مدير أمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده المقدم محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي زفتي والسنطة وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة زفتي وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المدعو طارق السيد صلاح السعيد وبحوزته سلاح أبيض "مطواة" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

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وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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