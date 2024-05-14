استمرار عمليات توريد القمح للشون والصوامع بالمنيا وكفر الشيخ

قال محافظ المنيا أسامة القاضي إنه تم توريد 206 آلاف و467 طن قمح من المزارعين والموردين بـ42 موقعًا تخزينيًا تم تجهيزها لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من المحصول المستهدف توريده من المساحة المنزرعة بالأقماح.



وأكد المحافظ -في بيان اليوم /الثلاثاء/- ضرورة التحقق من جودة الأقماح ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع، وتسهيل عملية التوريد على المزارعين، مكلفًا رؤساء المراكز والمدن بمتابعة انتظام عمليات توريد محصول القمح ميدانيًا لتذليل كافة العقبات والوقوف على سير العمل.



ووجه بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على كافة الجهات التي تستخدم القمح المحلي بشكل مخالف للقانون، وتفعيل قرار حظر نقل أية كميات من القمح خارج حدود المحافظة إلا بتصريح من مديرية التموين ومصادرة الكميات المضبوطة وتحرير محضر للسيارات المخالفة للقانون.



وفي كفر الشيخ، قال وكيل مديرية التموين بالمحافظة عادل الهابط إن استلام الأقماح المحلية خلال موسم 2024 الحالي يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ وشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، كما أن هناك متابعة من المحافظ على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية.



وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسة المحاسب عبدالفتاح جابر وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أية مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ وتم بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة، وقد بلغ إجمالي المورد حتى الآن 177 ألفًا و845 طنًا و679 كجم.

