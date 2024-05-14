الهيئة العامة للاستثمار: طرح 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر

أعلن ياسر عباس ، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح الهيئة 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر .

وقتل نائب رئيس الهيئة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 24/25، إن الهيئة تعمل على تسهيل حصول المستثمر علي الأراضي التي يتم الاعلان عنها كفرص استثمارية ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد.

ولفت إلي أن هناك 15 منفذ لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة.

وأشار إلي أن الهيئة تعمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات بالإضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة لمصلحة المستثمر.