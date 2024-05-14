عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الهيئة العامة للاستثمار: طرح 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر

لجنة الشئون الاقتصادية
لجنة الشئون الاقتصادية

أعلن ياسر عباس ، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن طرح الهيئة 4 مناطق حرة جديدة خلال 6 أشهر .

وقتل نائب رئيس الهيئة خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سليمان اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 24/25، إن الهيئة تعمل على تسهيل حصول المستثمر علي الأراضي التي يتم الاعلان عنها كفرص استثمارية  ومنح التراخيص والموافقات عبر الشباك الموحد.

ولفت إلي أن هناك 15 منفذ لتسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة.

وأشار  إلي أن الهيئة تعمل على تطوير قطاعات التأسيس الخاصة بمختلف المجالات بالإضافة إلى منظومة منح التراخيص والموافقات، عبر التواصل مع جميع جهات الدولة لمصلحة المستثمر.

الهيئة العامة للاستثمار الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيس الهيئة العامة للاستثمار النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

خالد الغندور يوجه رسالة لـ الخطيب بشأن انضمام لاعبي الأهلي الدوليين

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

ترشيحاتنا

كتائب القسام: ضربات موجعة ضد جنود الاحتلال في جباليا.. تفاصيل

حزب الله: استهداف مقر ‏قيادة اللواء 801 للاحتلال في ثكنة معاليه جولاني

نهائي دوري أبطال أفريقيا.. الخطيب رئيسًا لبعثة الأهلي في تونس

تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع تذاكر طيران مطار سوهاج مقارنة بالقاهرة

لو مش قادر تحج.. ردد 3 كلمات تمنحك ثواب الحج كاملا

إعلامي: كولر يرفض المُجازفة بهذا اللاعب أمام الترجي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-