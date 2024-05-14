مياه القليوبية تحذر من منتحلى الصفة وعرضهم توفير فرص عمل بالشركة

أصدرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بيانا، اليوم الثلاثاء، أكدت فيه أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض الأشخاص بالتردد على الشركة وأفرعها الخارجية وانتحال صفة، وادعائهم تقلد وظائف هامة في الدولة، واستطاعتهم تعيين بعض العمالة في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، وكذلك بعض الصفحات غير الرسمية تعلن عن وظائف خالية بالشركة مما يؤثر سلبا على المواطنين وعلى الشركة.

وأضافت الشركة في بيانها: "لذا تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وتؤكد بأن الشركة لا تستعين بأي عمالة جديدة إلا من خلال الإعلان الرسمي على الصفحة الرسمية والموقع الإلكتروني للشركة، وطبقا لخطة عمالة مسبقة.

وأوضحت، أنه فضلا عن أن الشركة لا تقوم بتدريب أي من العاملين بالشركة إلا من خلال مركز التدريب الخاص بالشركة الكائن بمدينة قليوب، سواء تدريب من خلال العصف الذهني في قاعات تدريب مخصصة لذلك، أو تدريب (online) والشركة لا تقر أي شهادات تدريب تم إصدارها من بعض مراكز التدريب غير المتخصصة وغير المؤهلة ولا تعلم الشركة عنها أي شيء، والشركة غير مسئولة عن أي بيان يخالف ذلك سواء مسئولية مدنية أو جنائية.