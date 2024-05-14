بن غفير: يجب منع إدخال المساعدات لغزة حتى إعادة المحتجزين

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن استيطان غزة وتشجيع الهجرة الطوعية منها هما الضمان لعدم تكرار أحداث 7 أكتوبر.

وتابع وزير الأمن القومي الإسرائيلي: يجب منع إدخال المساعدات لغزة حتى إعادة المحتجزين.

وفي وقت سابق من اليوم، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بطرد وزير الأمن الإسرئيلي إيتمار بن غفير من الحكومة.

ولفت زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن بن غفير يعرض كل جندي في الجيش وكل مواطن في إسرائيل للخطر.

وقال لابيد إن تهديد الرئيس الأمريكي جو بايدن بمنع تزويد إسرائيل بالأسلحة هو نتيجة للإدارة الفاشلة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف لابيد، في تصريحات لصحيفة “معاريف” العبرية، إن إسرائيل بحاجة إلى صفقة، ولابد من استنفاد التحرك في القاهرة لإعادة المختطفين إلى البلاد.