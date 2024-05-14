مواعيد مباريات الاتحاد وسبورتنج في نصف نهائي دوري كرة السلة رجال

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، اليوم الثلاثاء، مواعيد مباريات الاتحاد السكندري وسبورتنج، في الدور نصف النهائي لمسابقة دوري السوبر "رجال" التي تقام بنظام "Best of 5".

وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة الموافق 24 مايو الحالي، ثم تقام الثانية يوم الأحد الموافق 26 من نفس الشهر، وستكون المباراة الثالثة يوم الثلاثاء 28 من الشهر ذاته.

وفي حالة فوز أي من الفريقين بنتيجة 2-1، سيتم اللجوء لمباراة رابعة، تقام يوم الخميس 30 مايو، وفي حالة التعادل 2-2 ستقام المباراة الخامسة والفاصلة في اليوم التالي الجمعة 31 من نفس الشهر.

وتقام كافة المباريات في تمام الساعة التاسعة مساءً داخل صالة برج العرب بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وسبورتنج في الدور النهائي مع الأهلي، الذي صعد على حساب على الزمالك.