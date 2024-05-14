هل انشغلوا بدعم إسرائيل على معركتهم الأساسية.. بوتين يفرض كلمته بأوكرانيا وتقدم بـ4 جبهات| إعلان بايدن وأوروبا الهزيمة مسألة وقت

يبدو أن أمريكا والدول الأوروبية رأت أن الأمن القومى الإسرائيلي أهم من أمن القارة العجوز، وأن حماس وحركات المقاومة الفلسطينية أخطر من روسيا وطموح بوتين، لذلك كان الانشغال الأكبر لزعماء تلك الدول هو دعم تل أبيب، وإمداد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة وبكافة أشكالها، بل وكذلك ساهموا فى توفير مرتزقة من القارة الأوروبية للانخراط في الجيش الإسرائيلي، وكونوا جحافل عسكرية غاشمة لقمع شعب غزة، في المقابل تركوا أوكرانيا على حافة الهاوية، والأنباء الواردة من ساحة الحرب تشير إلى أن إعلان كييف وداعميها من الغرب للهزيمة مسألة وقت، حيث يحقق الدب الروسي تقدما ملحوظا على 4 ساحات داخل مدن أوكرانيا.

وبحسب تقرير نشرته شبكة CNN الأمريكية، فإن اللغة المتغيرة التي يستخدمها الجيش الأوكراني خلال 72 ساعة من التحديثات اليومية تحكي القصة، فالقتال الدفاعي المستمر، بل وتفاقمت الأوضاع بشكل ملحوظ، وهو ما يعلن النجاح التكتيكي الروسي، فرغم أن أصوات كبار الضباط في كييف نادراً ما تسمع متشائمة، إلا أن مسارهم الحاد نحو الجنوب يعكس الوضع الخطير الذي تجد أوكرانيا نفسها فيه، فروسيا لا تتقدم ببطء في مكان واحد فحسب؛ يبدو أنها تتقدم في أربعة، عبر خط المواجهة.

الوقت قد حان

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن موسكو تعلم أن الوقت قد حان، ففي غضون شهر تقريبًا، ستبدأ المساعدات العسكرية الأمريكية البالغة 61 مليار دولار في الترجمة إلى حصول أوكرانيا على الأسلحة التي كانت تتوسل إليها، لذا، يبدو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يبذل كل ما في وسعه في هذا الصدد، وهو يعلم أن المعركة من المرجح أن تصبح أكثر صعوبة بالنسبة لقواته في الصيف المقبل

وفيما يخص المسار الأول، فهو الأكثر إثارة للقلق، فالحدود الشمالية بالقرب من خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، وقد عبرت القوات الروسية الحدود في مواقع متعددة وادعت أنها استولت على تسع قرى، ويمكن القول إن تحركهم مسافة 3 إلى 4.5 أميال (5 إلى 7 كيلومترات) داخل أوكرانيا، في المنطقة الحدودية فوق مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، هو أسرع تقدم لهم منذ الأيام الأولى للحرب.

كابوس لكييف

ويقول مسؤولون أوكرانيون إن روسيا ألقت خمس كتائب على بلدة فوفشانسك الحدودية، التي تعرضت لضربات جوية شديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لذلك فبلدة ليبتسي معرضة للخطر، كما يقول بعض المدونين العسكريين، ومن هناك يمكن للقوات الروسية أن تقصف خاركيف بالمدفعية، وهذا كابوس بالنسبة لكييف لسببين: أولاً، لقد حرروا هذه الأرض من القوات الروسية قبل 18 شهراً، لكنهم فشلوا، بشكل واضح، في تحصين المنطقة بما يكفي لمنع موسكو من التراجع بالسهولة التي تم بها اجتياحهم، وثانياً، تستطيع روسيا مرة أخرى أن تقيد الجيش الأوكراني المنهك بضغوط مستمرة وساحقة على خاركيف، مما يؤدي إلى خسائر فادحة بالقصف البدائي على مركز حضري شاسع.

ثم هناك بقية الجبهة، حيث انعكس التقدم في منطقة خاركيف من خلال المعارك القديمة المرهقة التي شهدت فجأة نجاحاً روسياً جديداً، ويجب أن يكون هذا هو السبب الأكبر لقلق كييف، لأنه يشير إلى محاولة منسقة للدفع في جميع الاتجاهات وترك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام خيارات قبيحة حول مكان إرسال الموارد المحدودة، وأين يجب التضحية في نهاية المطاف، وبالتحرك ببطء جنوباً من خاركيف، بالقرب من باخموت، تعرضت بلدة تشاسيف يار لضغوط شديدة - وهو ارتفاع ثمين فوق مدينتين عسكريتين أوكرانيتين رئيسيتين، كراماتورسك وسلوفيانسك، وهو ما قد يشكل نقطة ضغط شاملة على خطوط الإمداد في كييف خلال الصيف.

إنها كارثة متنامية

وتظهر نيتيلوف وكراسنوهوريفكا الواقعتان إلى الجنوب قليلاً أن القوات الروسية تحقق المزيد من المكاسب غرب أفدييفكا، وتهدد مركزًا رئيسيًا آخر – بوكروفسك، فإذا بدأت أوكرانيا في التراجع أكثر هنا، فإن قبضتها على بقايا منطقة دونيتسك قد تكون في خطر، وبعد ذلك بين عشية وضحاها، قالت مجموعة Deep State Map، وهي مجموعة تحليل عسكرية أوكرانية، إن قرية فيربوف الجنوبية تتعرض لتهديد أكبر - وهو أحد المكاسب الضئيلة التي حققها الهجوم المضاد الذي شنته كييف في الصيف الماضي. في كل الأحوال، الأخبار سيئة: إنها كارثة متنامية.

وقد كان الرد الخطابي من جانب أوكرانيا واضحا، وقد صرح قادتها، لمرة واحدة، علانية عن مدى سوء الوضع، ويبدو أنهم يقومون بتبديل القادة – وهو أمر لا يمكنك القيام به في خضم المعركة دون سبب يائس، فهناك انتقادات صريحة للفشل في إعداد وتحصين المناطق الحدودية الشمالية خلال العام الماضي، وفي الواقع، على طول جزء كبير من الخطوط الأمامية حيث لا يوجد قتال نشط، وفي الخطوط الأمامية القريبة من الخطوط الأمامية النشطة، تبدو التحصينات ضعيفة، إن لم تكن غائبة تمامًا، وربما كانت كييف تؤمن كثيراً بهجومها المضاد في الصيف الماضي، حتى أنها فشلت في استيعاب فكرة الأخبار السيئة هذا الصيف.

المشكلة الأكبر في الاهتمام العالمي

وبحسب الشبكة الأمريكية، فإن المشكلة الأكبر التي تواجهها كييف تتلخص في الاهتمام العالمي، فإن التصريحات الحادة التي يصدرها الوزراء الأوروبيون، وحتى الزيارات التي يقوم بها كبار المسؤولين في إدارة بايدن، لا يمكن أن تتغلب على الإرهاق أو فكرة أن مساعدة أوكرانيا على الفوز هو شيء ترى الحكومات أنه يجب عليها القيام به استراتيجيا، وليس شيئا تطالب به جماهيرها بقوة، وقد تحولت هذه الحرب إلى حرب يتمنى العالم لو تنتهي ـ جنباً إلى جنب مع أهوال الشرق الأوسط ـ في الوقت الذي تصبح فيه نتائجها بالغة الخطورة والحيوية بالنسبة للأمن الأوروبي.

وما يزيد الأمور صعوبة، هو الخلل الوظيفي الذي أصاب الكونجرس والذي أدى إلى توقف المساعدات الأميركية التي تبلغ قيمتها 61 مليار دولار سبباً في تدمير الجهود العسكرية لأوكرانيا، وتخسر ​​قواتها الآن بسبب تأخر وصول الذخائر إليها لمدة ستة أشهر، وتتحدث أوروبا كثيراً عن سد هذه الفجوة، لكنها لا تستطيع ذلك، وسوف تكون واشنطن العاصمة الآن في دوامة من الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، في الوقت الذي تحتاج فيه كييف إلى اليقين الأمريكي بشدة.

والنهاية تشير إلى أن الأخبار ليست سيئة فحسب، بل إنها تتفاقم يوما بعد يوم، فالأرض في الخطوط الأمامية تجف، مما يجعلنا ندخل في موسم الهجوم، وتتمتع روسيا بزخم لم تشهده منذ مارس 2022، وتضطر أوكرانيا إلى الاعتراف بمدى سوء الوضع، وربما سئم قسم كبير من العالم هذه الحرب، لكن بوتن ليس كذلك.