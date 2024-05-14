عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

بركان غضب ضد “أوبر”| تفاصيل محاولة خطف سيدة التجمع.. والضحية: "قولتله مش هتلمسني إلا لو موتني"

واقعة سيدة التجمع
واقعة سيدة التجمع وسائق أوبر

أوبر وسيدة التجمع.. في حادثة مأسوية مجددًا لشركة أوبر، تصدرت محاولة اختطاف واغتصاب سيدة في التجمع من قبل السائق الخاص بتطبيق أوبر، حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب تحدث شقيقة فتاة التجمع عن تفاصيل محاولة اختطاف واغتصاب شقيقتها من قبل سائق أوبر أثناء رحلتها إلي منطقة الشيخ زايد.

ومع هذه الحادثة المتكررة لشركة "أوبر"، تذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي حادثة "حبيبة الشماع" والتي لقت مصرعها بسبب أحد السائقين بتطبيق أوبر، ليشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة هجوم علي تطبيق أوبر، وتم رفع دعوي قضائية لإغلاق الشركة إلي جانب تحرك من البرلمان، ويرصد لكم موقع "صدي البلد" الاخباري كافة التفاصيل في السطور التالية.

أوبر وسيدة التجمع

وتعرضت سيدة التجمع صاحبة الـ40 عامًا من عمرها، وتدعي "نبيلة عوض"، إلى الاختطاف ومحاولة للاغتصاب من قبل سائق بتطبيق أوبر، مساء السبت الماضي 11 من مايو الجاري، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية وعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه للمخدرات وتحريز الأداة المستخدمة في الواقعة.

كما طلبت تحريات المباحث الاستعلام عن الحالة الصحية لسيدة التجمع، وتفريغ كاميرات المراقبة بمكان ركوب السيدة مع السائق، وتم استماع النيابة اليوم الثلاثاء 14 من مايو الجاري، لأقوال فتاة التجمع في واقعة اتهامها لسائق أوبر بخطفها في صحراء التجمع ومحاولة الاعتداء عليها مساء السبت الماضي.

أقوال سيدة التجمع

وقالت سيدة التجمع في أقوالها، إنها طلبت سيارة أوبر من هاتف شقيقتها واستقلت السيارة في التاسعة و56 دقيقة متجهة من منزلها بالتجمع إلى الشيخ زايد، وطلب منها السائق إلغاء الرحلة على أن ترسل قيمتها إلى محفظته الهاتفية ولكنها رفضت وتشاورت مع شقيقتها التي أيدت رأيها أيضًا.

وتلقت سالي عوض، شقيقة الضحية، تحديدًا في الساعة العاشرة والثلث، مكالمات من 3 أرقام شخصية طلبوا منها مكانها لنقلها إلى مكان شقيقتها، وبعد حوالي 15 دقيقة تلقت شقيقة فتاة التجمع اتصالًا، وأخبرها المتصل: "أنا لقيت أختك في صحراء التجمع الثالث".

ووفقًا لشقيقة فتاة التجمع، فإن سائق أوبر قام بتهديد شقيقتها واعتدى عليها وحاول اغتصابها لكنها قاومت، وقامت المجني عليها بامساك سلاح أبيض بيدها، استخدمه السائق، حتى سال دمها ودفعت السائق بقدميها، فصرخ بها "شايفه دمك سايح وبتقاومي"، فردت "مش هتلمسني إلا لو موتني".

أقوال سائق أوبر

وقام المتهم بخطف سيدة أوبر، والذي يبلغ من عمره 24 عامًا وحاصل على دبلوم زراعة، بنفي قيامه باختطافها في أقواله أمام نيابة مدينة نصر اليوم، وأوضح أنه كان في طريقه لتوصيلها من التجمع إلى الشيخ زايد.

وأضاف المتهم في أقواله إن السيدة جذبت سماعة الأذن من أذنه والتي يستخدمها بسبب ضعف سمعه، وعندما سألها عن السبب طلبت إلغاء الرحلة، ووقعت مشادة بينهما بسبب رفضها سداد جزء من ثمن الرحلة.

المتهم من ضعاف السمع والسيارة مستأجرة

وفي سياق متصل، قال صديق سائق أوبر المتهم بخطف فتاة التجمع، في تصريحات له، إن صديقه من ضعاف السمع ويرتدي سماعة أذن، وهو لا يملك السيارة التي تم ارتكاب الواقعة بها، بل استأجرها من أحد الأشخاص للعمل بها في شركة أوبر، ولم يسبق أن وجهت له إحدى الراكبات أي شكاوى تتعلق بالتحرش الجسدي أو اللفظي أو حتى سوء المعاملة.

وعقب صديق سائق أوبر، أنه يعتقد أن سبب الخلاف هو طلب توصيلة بعيدة من منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، لمنطقة الشيخ زايد بالجيزة، واختارت أن يكون الدفع ببطاقة الدفع الإلكتروني فيزا، وهو الأمر الذي لم يعجبه ودعاه لإلغاء الرحلة، ومن هنا وقعت مشادة كلامية وادعت الفتاة عليه بالتحرش والخطف ومحاولة الاغتصاب.

تعليق شركة أوبر علي واقعة سيدة التجمع

وعلقت شركة أوبر علي واقعة محاولة اختطاف واغتصاب سيدة التجمع من قبل أحد سائقي الشركة، وقال متحدث الشركة في بيان له: "نشعر بحزن عميق إزاء حادث الاعتداء الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرا. ما تم وصفه ليس له مكان على تطبيق أوبر، ونحن ندين بشدة مثل هذا السلوك الخطير".

وتابع: "لقد اتخذنا بالفعل جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق. وبمجرد أن تم إبلاغنا بالحادث تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن، كما أننا نعمل عن كثب مع السلطات المحلية لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق، نحن عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

تحرك برلماني عاجل تجاه شركة أوبر

وتقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن تكرار وقائع الخطف والتحرش بسبب تطبيقات النقل الذكي.

وأشار النائب، إلى أنه مؤخرا تعرضت فتاة لمحاولة خطف أثناء توجهها من القاهرة الجديدة إلى الشيخ زايد وقيام سائق أوبر بمحاولة خطفها واغتصابها، وأكد أن هذه الواقعة لم تكن الأولى، حيث سبقتها واقعة أخرى بنفس الطريقة أيضا، معقبًا: "وعلى ما يبدو أنها لن تكون الأخيرة".

وطالب محمود عصام، الحكومة بمراجعة كافة أوجه الخلل في منظومة النقل الذكي، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك رقابة حقيقية ومستمرة حفاظًا على أرواح المواطنين، كما حذر من تكرار هذه الوقائع كون أنه لا يوجد تدقيق في اختيار العاملين.

دعوي قضائية لإلغاء تطبيق أوبر

وأقام المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، بتقديم دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء تراخيص شركتي أوبر وكريم داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بسبب مخالفة الشركة لشروط التراخيص الصادرة لها بعد تزايد معدل جرائم الخطف التي تعرضت لها السيدات والفتيات خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوضح المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، في دعواه إن شركة أوبر وكريم خالفت القواعد والضوابط الخاصة بمنح كروت التشغيل لقائدي المركبات المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون تنظيم خدمات النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات، الصادر برقم 87 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمعروف إعلاميا بقانون أوبر وكريم.

كما طالبت الدعوى القضائية بإلزام شركات النقل الذكي باعتماد أنظمة المراقبة الإلكترونية داخل السيارات، وربطها بالنظام الداخلي للشركات ووزارة الداخلية لمراقبة سلوك السائقين منذ بدء الرحلة حتى نهايتها حتى تكون الرحلة مؤمنة وذلك لضمان سلامة وأرواح المواطنين.

أوبر وسيدة التجمع إلغاء تطبيق أوبر سيدة التجمع أوبر شركة أوبر تطبيق أوبر التجمع شقيقة فتاة التجمع حبيبة الشماع نبيلة عوض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

مصدر رفيع المستوى: لا صحة لتصريح خارجية إسرائيل بمسئولية مصر عن غلق معبر رفح

للبطاقات الائتمانية ..البنك الأهلى يرفع حدود استخدام العملات الأجنبية

مسكن للصداع شهير.. تحذير عاجل من هيئة الدواء حول انتشار أصناف مغشوشة

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

لماذا نهى النبي عن نتف الشيب الأبيض من الشعر؟ هذا ما يفعله بصاحبه يوم القيامة

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

سعر التذاكر وبدء الحجز ومفاجأة عن معلق المباراة.. ما تريد معرفته عن موقعة الأهلي والترجي بتونس

موضوعات متعلقة

تسبب في حزن السوشيال ميديا| من هو يوسف عدلي مربي النعام؟.. حكاية أصغر رجل أعمال رحل في شبابه

تحدي المياه.. رسائل مهمة من الرئيس السيسي في افتتاح موسم الحصاد

غضب الخطيب وتغريم الشناوي| ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟.. تفاصيل 4 طلبات صارمة من الأهلي لاتحاد الكرة

ذات الـ 23.5% و%27| هل تخفض البنوك الشهادات مرتفعة الفائدة؟.. تفاصيل

‏FLiRT | متحور كورونا جديد يهدد العالم.. وفئات أكثر عرضة للإصابة لهذا السبب.. تفاصيل

مهلة شهرًا للمتخلفين| تحذير من "الإسكان" بشأن الأقساط المتأخرة.. تجنب سحب الشقة بهذه الحالة

أزمة قبل دوري أبطال إفريقيا| سيناريوهات تأهل الأهلي.. والزمالك يتورط مع بيراميدز

بشرى لـ 22 مليون مواطن| زيادة الدعم على بطاقات التموين.. وشرط وحيد للتطبيق

ترشيحاتنا

مقـ.ــتل إسرائيلي وإصابة 5 جنود في هجوم لحزب الله على مستوطنة "أدميت"

عملية بطولية خطيرة.. كتائب القسام تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مخيم جباليا

بشرى سارة.. أحمد موسى: 80 ألف فرصة عمل مباشرة يوفرها ميناء السخنة

خاص| برلمانية تكشف سر خفض أسعار العقارات في مصر

كامل الوزير في حوار مفتوح مع أحمد موسى من ميناء السخنة

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من جزر المالديف.. لينا الطهطاوي تظهر بإطلالة ناعمة في شهر العسل |صور

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

صنعت من ورق الزبدة .. تعرف على تفاصيل وثيقة إعلان دولة إسرائيل

أول صور من خطبة مينا مسعود على ممثلة هندية.. شاهد

فيديو

فاجأت جمهورها بـ الليلة حلوة.. فنانة مصرية تتّهم روبي بالسرقة

ليلة عيد الأضحى.. ليلى عبد اللطيف تحذر من حدث مقلق وغير مبشر

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-