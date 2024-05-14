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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

أوبر
أوبر

أدانت شركة أوبر ما حدث من محاولة اغتصاب سيدة في التجمع من السائق الخاص بتطبيق أوبر، حيث قال مسئولو أوبر: “نشعر بحزن عميق إزاء حادث الاعتداء الذي تم الإبلاغ عنه مؤخراً، وما تم وصفه ليس له مكان على تطبيق أوبر”.

وأكد مسؤلو الشركة في بيان اليوم أنهم يدينون بشدة هذا السلوك الخطير وتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد السائق، بما في ذلك إيقاف حسابه على التطبيق.

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وأضافت الشركة: “بمجرد أن تم الإبلاغ بالحادث تواصلنا مع أحد أفراد عائلة الضحية لتقديم كل الدعم الممكن ونعمل عن كثب مع السلطات لتوفير جميع المعلومات اللازمة لإتمام عملية التحقيق”.

وتابع البيان: "عازمون على مواصلة جهودنا للتصدي لكافة أشكال الاعتداء الجنسي والعنف".

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بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

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