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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمان النووي.. مباحثات بين الرئيس الأوكراني ونظيره الفرنسي

ماكرون
ماكرون

ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء أهمية تشجيع دول الجنوب العالمي على حضور قمة السلام.

وقال زيلينسكي "تحدثت مع إيمانويل ماكرون وشكرته على تأكيد حضوره لقمة السلام، وأقدر الدور المهم الذي تلعبه فرنسا في تنفيذ صيغة السلام، وخاصة فيما يتعلق بنقطة الأمان النووي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وبحسب زيلينسكي، فإنهما "ناقشا أهمية تشجيع دول الجنوب العالمي على حضور القمة وتنسيق المواقف بشأن هذا الأمر".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أنه ناقش مع ماكرون الوضع على الخطوط الأمامية، خاصة في اتجاه خاركيف واحتياجات أوكرانيا الدفاعية، وخاصة الدفاع الجوي الإضافي والمدفعية والقدرات بعيدة المدى والذخيرة.

وشكر زيلينسكي الرئيس ماكرون على "المساعدة الدفاعية القوية التي تقدمها فرنسا لأوكرانيا ودعاه لزيارة بلادنا في المستقبل القريب".

الأمان النووي الرئيس الأوكراني زيلينسكي ماكرون حضور قمة السلام دول الجنوب العالمي

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