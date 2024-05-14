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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في البحرين.. اجتماع مصري أردني عراقي لمناقشة حرب غزة واجتياح رفح الفلسطينية

وزراء خارجية مصر
وزراء خارجية مصر والأردن والعراق

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي عقد اجتماعا مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية في العاصمة البحرينية اليمامة.

ووفقا لوزارة الخارجية الأردنية، عبر حسابها على منصة إكس، فإن الاجتماع الوزاري الثلاثاء جاء في سياق آلية التعاون الثلاثي بين الأردن والعراق ومصر.

وقالت الوزارة، إن الوزراء أكدوا خلال الاجتماع الحرص المشترك على تعزيز التعاون الثلاثي في كافة المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز العمل العربي المشترك، تنفيذاً لتوجيهات قادة البلدان الثلاثة الشقيقة. 

وأضافت الخارجية الأردنية، أن تناول الاجتماع أيضا آخر التطورات والمستجدات الإقليمية وفي مقدمها تلك المرتبطة بالجهود المبذولة لوقف الحرب المستعرة على غزة وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة. 

وبحسب الوزارة، فقد شدد الوزراء على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري وفاعل لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح.

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