وزير الدفاع الفرنسي: دفعة صواريخ جديدة أرض-جو من طراز "أستر" إلى أوكرانيا

أعلن سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي عن إرسال فرنسا دفعة صواريخ جديدة أرض-جو من طراز "أستر" إلى أوكرانيا.

وقال سيباستيان: سنرسل دفعة صواريخ جديدة أرض-جو من طراز "أستر" إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ناقش رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء أهمية تشجيع دول الجنوب العالمي على حضور قمة السلام.

وقال زيلينسكي "تحدثت مع إيمانويل ماكرون وشكرته على تأكيد حضوره لقمة السلام، وأقدر الدور المهم الذي تلعبه فرنسا في تنفيذ صيغة السلام، وخاصة فيما يتعلق بنقطة الأمان النووي"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.