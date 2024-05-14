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تحقيقات وملفات

69 تعديلا وراثيا| وفاة أول حالة لعملية زرع كلية خنزير في العالم.. ما السبب؟

وفاة أول متلقي لعملية
وفاة أول متلقي لعملية زرع كلية خنزير معدلة

وفاة أول متلقي لعملية زرع كلية خنزير معدلة.. أثارت وفاة أول متلقي لعملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا في العالم، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وخصوصًا عقب انقضاء حوالي شهرين علي عملية الزراعة المعدلة وراثيًا.

وكان قد أجري ريتشارد سليمان، عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا في شهر مارس الماضي، ليرحل عن عمر يناهز 62 عامًا، وتساءل رواد السوشيال ميديا حول سبب وفاة أول متلقي لعملية زرع كلية خنزير معدلة، وإذا كان السبب يرجع لعملية الزراعة.

ريتشارد سليمان 

أول متلقي لعملية زرع كلية خنزير

وكان ريتشارد سليمان، أول شخص في العالم يخضع لعملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا، وذلك عقب اقتراح الأطباء عليه بإجراء عملية زرع كلية خنزير، بسبب وجود فشل كلوي لريتشارد سليمان من قبل.

وكان ريتشارد سليمان أجرى عملية زرع كلية في عام 2018، لكنه اضطر العودة إلى غسيل الكلى العام الماضي عندما ظهرت علامات الفشل الكلوي مجددًا، وحينها ظهرت مضاعفات غسيل الكلى التي تتطلب إجراءات متكررة، ليتجه إلي زراعة كلية خنزير معدلة وراثيًا ويتوفي عقب شهرين من إجراء العملية.

سبب وفاة ريتشارد سليمان

ووفقًا لبيان مستشفي ماساتشوستس، التي خضع فيها ريتشارد سليمان لأول عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا في العالم، فإنه ليس لديه أي مؤشر على أن عملية الزرع هي السبب، وقال فريق زراعة الأعضاء أنهم يشعرون بحزن عميق وقدموا تعازيهم لأسرته.

وتوجهت عائلة ريتشارد سليمان، بالشكر إلي أطبائه عقب عملية زرع كلية الخنزير، وعبروا عن امتنانهم لعملية زرع الأعضاء التي منحتهم شهرين إضافيين لقضائه مع الراحل، وجاء ذلك خلال بيان لهم عقب وفاة ريتشارد سليمان.

وأوضحت عائلة ريتشارد سليمان، أنه خضع لعملية جراحية جزئيًا لتوفير الأمل لآلاف الأشخاص الذين يحتاجون إلى عملية زرع الأعضاء للبقاء على قيد الحياة، وحقق سليمان هذا الهدف وسيظل أمله وتفاؤله قائمين إلى الأبد.

ريتشارد سليمان 

عمليات زراعة الأعضاء

وكان ريتشارد سليمان، هو أول شخص حي أجرى عملية زرع كلية خنزير معدلة وراثيًا، وكان في السابق يتم زرع كلى الخنازير مؤقتًا في متلقين متوفين دماغيًا كتجربة، حيث تلقى رجلان عمليات زرع قلب من الخنازير، على الرغم من وفاتهما بعد عدة أشهر.

ويعد زرع الأعضاء هو شفاء المرضى من البشر بخلايا أو أنسجة أو أعضاء من الحيوانات، وكانت هذه الجهود تؤدي بالفشل لفترة طويلة لأن جهاز المناعة الخاص بالبشر يدمر على الفور الأنسجة الحيوانية الغريبة، وفي المحاولات الأخيرة تم تعديل أعضاء الخنازير بحيث تشبه أعضاء البشر.

عملية زراعة كلية الخنزير استغرقت 4 ساعات

وعقب نجاح عملية ريتشارد سليمان، كان قد علق الدكتور وينفرد ويليامز، رئيس قسم أمراض الكلى بالإنابة في مستشفى ماساتشوستس العامة وطبيب الكلى الرئيسي للمريض، علي عملية سليمان في تصريحات سابقة له لصحيفة نيويورك تايمز.

وقال الدكتور وينفرد ويليامز: "كان عليه أن ينتظر لمدة خمس إلى ست سنوات للحصول على كلية بشرية، لم يكن لينجو من ذلك، وأتيحت الفرصة لسليمان لتلقي كلية خنزير، وبعد مناقشة المخاطر المحتملة للإجراء مع أطبائه، وافق على العملية".

وتعافى المريض الذي كان يبلغ من العمر 62 عامًا، ريتشارد سليمان، بشكل جيد عقب جراحة استغرقت أربع ساعات أجريت له في 16 من مارس الماضي.

زراعة كلية الخنزير

ويذكر أنه، جاءت الكلية نفسها من eGenesis، وهي شركة تقنية حيوية تعمل على تطوير أعضاء هندسية متوافقة مع البشر، وتستخدم الشركة نظام تحرير الجينات الشهير CRISPR لتعديل جينات خنازيرها.

ولجعل الأعضاء مناسبة للناس، قام العلماء باستئصال ثلاثة جينات تشارك في صنع الكربوهيدرات، أو السكريات، الموجودة في الخنازير والتي يهاجمها الجهاز المناعي البشري، كما أضافوا سبع جينات بشرية تساعد على منع تأثيرات الدومينو المرتبطة بالمناعة والتي يمكن أن تؤدي إلى رفض الزرع.

كما يقومون بتعطيل أجزاء من الحمض النووي الفيروسي - والتي تسمى الفيروسات الرجعية الداخلية - في جينومات الخنازير التي لا تزعج الخنازير ولكن يمكن أن تؤذي البشر، وفقًا لشركة eGenesis.

وذكر موقع CNN أن العلماء قاموا بإجراء 69 تعديلاً على DNA الخنزير، وكجزء من إجراء الزرع، تلقى ريتشارد سليمان نوعين من العلاجات القائمة على الأجسام المضادة للمساعدة في منع رفض العضو، بالإضافة إلى الأدوية المثبطة للمناعة.

وكان يعاني سليمان، من تاريخ من مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وكان يخضع لغسيل الكلى لمدة سبع سنوات قبل إجراء عملية زرع كلية بشرية في عام 2018، ومع ذلك، بعد خمس سنوات، أظهر العضو المزروع علامات على الفشل.

وأعاد غسيل الكلى في عام 2023، مما تسبب في مضاعفات خطيرة تتطلب زيارات منتظمة للمستشفى لإدارة الحالة.

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