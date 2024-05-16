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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تحركت أسعار الذهب في مصر، إذ يبحث الكثير عن سعر عيار 21 الذي يزيد التعامل عليه في سوق الصاغة، خاصة عند شراء المشغولات الذهبية المختلفة.

وارتفع سعر الأوقية عالميا  لتسجل 2,388.12 دولار بعد 2,356.82 دولار أمس، بعد نحو 2300 دولار، وعليه تحرك الذهب محليا، ليقترب عيار 24 من 3600 جنيه.

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سعر جرام الذهب عيار 18

وارتفت أسعار الذهب عيار 18 لتسجل مستوى قريب من 2700 جنيه، ورغم هذا الارتفاع يظل منخفضا بقوة عن أعلى سعر في موجة الارتفاع التاريخية بنهاية يناير الماضي، والتي وصل خلالها إلى نحو 3500 جنيه بدون إضافات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21 

اما  سعر الذهب عيار 21 هو الأكثر بحثا ويهتم الكثير بمعرفه ثمنه عند شراؤه من محلات الصاغة، فهو يهم شريحة كبيرة من المصريين، لشراء المشغولات الذهبية المختلفة للمناسبات.

وعن سعر عيار 21 في مصر الآن، فزاد إلى نحو يتخطى 3100 جنيه، ويكون حاليا متراجعا بفارق كبير أعلى قمة في نهاية يناير الماضي وهي 4050 جنيهًا بدون مصنعية، على خلفية هبوط الدولار وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.

سعر الذهب الآن 

وارتفع سعر الجنيه الذهب والمهم لدى فئة كبيرة من الراغبين في حفظ أموالهم واستثمارها، ويرغب الكثير في معرفة سعره يوميًا سواء للبيع أو الشراء بدون مصنعية وبالمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات ويكون من عيار 24.

الذهب 

500 جنيه

سجل الجنيه الذهب زيادة ليبدأ من نحو 25080 جنيها بعد 24,520 جنيه بفارق نحو 500 جنيه، فيما سجل 28000 جنيه للشراء في مارس، وبعد 30 إلى 32 ألف جنيه للشراء كأعلى سعر.

أسعار الذهب مباشر

وفي هذا التقرير نقدم لكم آخر أسعار الذهب بكافة الأعيرة دون أي مصنعية، مع العلم أن هذه الأسعار قد تتغير على مدار اليوم حسب حركة السوق سعر الاوقية عالميا:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس في مصر : 3582 جنيها للشراء و 3554 جنيها للبيع .

سعر الذهب عيار 21 

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس : 3135 جنيهات للشراء و 3110 جنيهات للبيع.

سعر الجرام عيار 18

سجّل سعر الجرام عيار 18 اليوم الخميس : 2687 جنيهًا للشراء و 2665 جنيها للبيع.

سعر الجرام عيار 14

سجّل سعر الجرام عيار 14 اليوم الخميس : 2090 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس عيار 24 : 25080 جنيها للشراء و 24880 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويبحث المشترون عن مصنعية الذهب والضريبة في محلات الصاغة، والتي يمكن حسابها بكل سهولة، والذي يبدأ من نحو 80 جنيها وقد يصل إلى 200 جنيه على المشغولات حسب المشغولات نفسها وكيفية صناعتها، وفي بعض الحالات يكون سعر المصنعية والضريبة معا على عيار 21 للمشغولات نحو 170 جنيها.

وعنو سعر مصنعية السبائك تكون من نحو 35 فيما فوق للأكثر من 100 جرام، أما الذهب المستعمل تبدأ مصنعيته من نحو 30 جنيها بخلاف الضريبة.

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