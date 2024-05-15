الذهب يتحرك ويعزز مكاسبه بعد بيانات التضخم الأمريكية

تحركت أسعار الذهب العالمية للأعلى منذ قليل بعد صدور بيانات التضخم الأميركية، بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار الأميركي.

وعزز المعدن الأصفر مكاسبه وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.66% إلى 2375 دولار للأونصة.

فيما تصعد العقود الفورية للذهب بنحو 0.51% إلى 2370 دولار للأونصة.

يأتي هذا الارتفاع في تعاملات، اليوم الأربعاء، بعد قراءة بيانات التضخم في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تقدم أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل الفدرالي الأميركي.

وتظهر البيانات أن التضخم الأساسي في أبريل ارتفع بنسبة 0.3 % على أساس شهري، بانخفاض عن 0.4% في الشهر السابق