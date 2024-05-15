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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

وزير الرياضة
وزير الرياضة

قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، إنه تم تقديم العديد من الحوافز والمزايا لابطال مصر بمختلف الألعاب للقضاء على ظاهرة هروب اللاعبين للخارج.

وتابع وزير الرياضة، خلال لقائه ببرنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة سي بي سي،  أن الدوري المصري أقوى دوري في القارة الأفريقية، منوهًا أن المنتخب المصري أمامه العديد من التحديات خلال المباريات القادمة.

وتابع وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن: "حسام وإبراهيم لهما إنجازات في مجال الرياضة، فهم أيقونة الرياضة المصرية ، وأتى وقتهم لتولي المنتخب المصري".

وعن تصريحات حسام حسن عن المنتخب المصري التي نقلت عنه بشأن عدم وجود لاعب يستحق الانضمام لمنتخب مصر، والمستوى الفنى للدورى غير مرضٍ بسبب ضعف الأداء، قال وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن: "حسام نفى هذا الكلام وأكد أنه تم تحريفه".

وتابع أن دورنا هو توفير الظروف المناسبة للمنتخب المصري لتحقيق أفضل نتائج، ونحافظ على استقرار المشهد، ويجب عدم الحكم على المدير الفني الجديد للمنتخب الآن لأن الوقت مبكر جدًا على هذا الأمر.

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