عبدالمنعم سعيد: مصر تقوم بجهد كبير للتصدي للضغوط الإقليمية |فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ: "إن الضغوط الإقليمية الأخيرة كانت شديدة للغاية على الدولة المصرية، ولكن الجهد الكبير الذي قامت به الدولة المصرية في التصدي لها كان مشرفاً بشكل غير مسبوق، حيث تعمل حاليًا على ترتيب الأوضاع في المنطقة، حتى لا تتكرر هذه الحروب مرة أخرى".

وأضاف "سعيد"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "نحتاج في الوقت الحالي إلى تفكير المثقفين حول محاربة ظاهرة "دولة الميليشيا"؛ لأنها ستسبب خرابا كبيرا لفترات طويلة، وذلك يقابله المشروع الوطني المصري، الذي يشمل الإصلاح والبناء والتعمير حتى الدخول في سوق المنافسة العالمية".

وتابع: "لابد من تأسيس معسكرات الممانعة والمقاومة لمواجهة الإهدار الكامل للعناصر البشرية عن طريق القتـ.ـل، وذلك أمام معسكرات أخرى مختصة في البناء والتنمية، وذلك الأمر أهم حاليًا من الحديث عن الاشتراكية والرأسمالية والقومية العربية، فالمسألة أصبحت تتمحور الآن حول كيفية تحقيق المحتوى الاستراتيجي والأمني؛ لأنه يجب توفير توازن القوى مع الأشرار من حيث الإرادة والتسليح الاستراتيجي والواقع الأخلاقي".

