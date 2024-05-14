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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام زكي: القمة العربية الـ33 ستعلن موقفا واضحا بشأن العدوان على غزة

رفح
رفح

أكد السفير حسام زكي الامين عامل مساعد جامعة الدول العربية، ان الحرب الاسرائيلية على غزة تتصدر الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية ال 33 في العاصمة البحرينية المنامة.


وأضاف حسام زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع على فضائية ام بي سي مصر، مساء اليوم الثلاثاء، أن القمة العربية 33 ستعلن موقف واضح فيما يتعلق بالعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، متابعا أن العنوان الاسرائيلي على غزه هو عنوان المرحله وقضيه الساعه بالنسبة لنا.


وتابع السفير حسام زكي الأمين عامل مساعد جامعة الدول العربية، أن لم تكن هناك مناقشات تشير إلى أي خلافات داخل الجامعة العربية والاجتماعات التحضيرية كانت جيده جدا.
 

وفي السياق نفسه أشار إلى أن المبادرة العربية للسلام ستظل مطروحة لأن طرحها تسجيل للموقف العربي لكل الأطراف الدولية.

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