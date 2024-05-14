نشأت الديهي: الحيوانات لا تفعل ما يصنعه الاحتلال في غزة داخل الغابة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المستوطنين ينهبون ويخربون المساعدات الخاصة بالفلسطنيين، مشيرًا إلى أن المستوطنين كارهي الحياة والسلام، حيث قاموا بوضع الحجارة على الطرق لمنع وصول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.



وتساءل "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، قائلاً: "هل هذا المشهد ينم على أن الشعب الإسرائيلي يريد أن يعيش في أمن وسلام؟ ، هل هؤلاء دعاة سلام أو حياة؟، هل هذا شعب من الممكن أن نقيم معه سلام؟، الإجابة أوضح من الأسئلة".

وتابع :"هذا هو السلوك الإسرائيلي البربري، سلوك الغابات، الحيوانات لا تفعل ما يفعله الكيان الصهيوني في قطاع غزة داخل الغابة، أين محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة مما يحدث في غزة".