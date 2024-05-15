عبدالمنعم سعيد: مصر هدفها الرئيسي الآن هو حماية أرواح الفلسطينيين |فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ: "إن المجتمع الغربي استطاع أن يضعنا في عقدة ذنب دائمة حول أن الفلسطينيين لا يستطيعون الاتفاق حول أي شيء، حتى يصبح كل الناس في منطق دفاعي على المستوى الأخلاقي والضميري، ورغم هذا الأمر، فالدولة المصرية تدرك جيدًا ما يحدث حولها وتستطيع بنجاح موازنة الأمور".

وأضاف "سعيد"، خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "حركة حماس تعلم جيدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تستطيع تخفيف الضغط عنها، لكن في نفس الوقت، المصلحة الأساسية تكمن في الشهداء الذين يسقطون بشكل لحظي، وقد وصلنا اليوم إلى أن الدولة المصرية أدخلت حوالي 100 ألف غزاوي إلى الأراضي المصرية منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي".

وتابع: "الدولة المصرية تتعامل دائما بمبدأ الإنسانية في المقام الأول، حتى في دخول الجرحى الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية كانوا يأتون برفقة ذويهم، والذين يصل أعدادهم في أغلب الأحيان إلى 10 أفراد للأسرة الواحدة، وذلك الأمر لا نستطيع أن نتخلى عنه؛ لأن ذلك يعد جزءًا من المكانة المصرية".

واستكمل: "مصر لديها القدرة على التوازن في كافة الأمور التي تواجهها، وهدفها الرئيسي الآن هو حماية أرواح الأشقاء الفلسطينيين، فهي دولة متمرسة ومحترفة في التعامل مع مثل هذه الأزمات الإقليمية، وذلك ما اتضح خلال المفاوضات الجارية بين جهاز المخابرات المصرية وأطراف الصراع".