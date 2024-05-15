قدمت الشيف سالي فواد عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل عجينة الحواوشي .

المقادير

3 كوب دقيق

2 عدد بيض

1/2 كوب حليب

رشة ملح

1/2 كيلو لحم مفروم

1 عدد بصل كبير الحجم ومبشور

2 فص ثوم مهروس

رشة فلفل أسود

رشة بهارات مشكلة

5 قرون فلفل أحمر حامي مفروم

1 عدد طماطم مبشورة

1/2 كوب طحينة

1 كوب جبنة موتزاريلا

زيت للدهن

دقيق للفرد

خطوات التحضير

نضع البصل والتوم والفلفل والطماطم والتوابل المشكلة والطحينة على اللحم ونعجنهم كويس اوى ونركنهم فى الثلاجة ونجهز العجين.

نضع الدقيق ورشة ملح وبيضة ومعلقتين كبار زيت وماء للعجن ونعجن كويس اوى ونقطع العجين كور ونفردها بالنشابة على سطح مرشوش دقيق وناخد من الحشو ونفرد على العجين المفرود ونغطى كل رغيف بعجينة مفرودة ونقفل الاطراف كويس.

وندهن الوجه بحليب مضروب مع بيضة ونرشه بالجبن الموزاريلا وندخلها فرن سخن جدا على الشبكة فى النص لمدة ربع ساعة وبالف هنا.