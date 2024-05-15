عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل عجينة الحواوشي

قدمت الشيف سالي فواد عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل عجينة الحواوشي .
المقادير
3 كوب دقيق
2 عدد بيض
1/2 كوب حليب
رشة ملح
1/2 كيلو لحم مفروم
1 عدد بصل كبير الحجم ومبشور
2 فص ثوم مهروس
رشة فلفل أسود
رشة بهارات مشكلة
5 قرون فلفل أحمر حامي مفروم
1 عدد طماطم مبشورة
1/2 كوب طحينة
1 كوب جبنة موتزاريلا
زيت للدهن
دقيق للفرد
خطوات التحضير
نضع البصل والتوم والفلفل والطماطم والتوابل المشكلة والطحينة على اللحم ونعجنهم كويس اوى ونركنهم فى الثلاجة ونجهز العجين.

نضع الدقيق ورشة ملح وبيضة ومعلقتين كبار زيت وماء للعجن ونعجن كويس اوى ونقطع العجين كور ونفردها بالنشابة على سطح مرشوش دقيق وناخد من الحشو ونفرد على العجين المفرود ونغطى كل رغيف بعجينة مفرودة ونقفل الاطراف كويس.

وندهن الوجه بحليب مضروب مع بيضة ونرشه بالجبن الموزاريلا وندخلها فرن سخن جدا على الشبكة فى النص لمدة ربع ساعة وبالف هنا.

حواوشي عجينة الحواوشي طريقة عمل عجينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

موضوعات متعلقة

من النشا والزبادى.. مقادير وطريقة عمل التومية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول بلح البحر؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تركت تناول السكر لمدة 10 أيام؟

بكاش مايوه.. ياسمين رئيس تثير الجدل بإطلالة صيفية

أول صور من خطبة مينا مسعود على ممثلة هندية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأصفر؟

بفستان ملفت.. هنادي مهنا تستعرض جمالها

بالتاتو.. مي عز الدين تثير الجدل بجمالها في آخر ظهور لها

ترشيحاتنا

شروط التقديم للمنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة 2024|خاص

فاروق جعفر بعد تصريحات حسام حسن: لا أتفق معه

أفضل أذكار الصباح.. 3 كلمات تجعلك تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها

أوكرانيا: من السابق لأوانه استخلاص نتائج المعارك في خاركيف

بينهم 3 أطفال.. أوكرانيا: إصابة 20 شخصًا إثر هجمات جوية روسية في خاركيف

السفير الصيني بالقاهرة: تعلّم لغتنا يشهد إقبالًا واسعًا وشعبية مُتزايدة في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة الحواوشي

بسعر خيالي وسرعة خارقة.. انطلاق بي إم دبليو M4 Cs

بفستان ملفت.. الراقصة لوريدانا تخطف الأنظار بجمالها

بفستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار رفقة زوجها

فيديو

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-