بسعر خيالي وسرعة خارقة.. انطلاق بي إم دبليو M4 Cs

إذا كنت معجبًا بمظهر سيارة بي إم دبليو M3 CS ولكنك تبحث عن شيء أكثر أناقة وأقل عملية، فإن سيارة M4 CS الجديدة هي الخيار المناسب، بعد بضعة أيام فقط من الكشف عنها، ظهرت بالفعل لقطات لها على حلبة نوربورجرينج.

في مقطع فيديو أصدرته شركة BMW، يمكن مشاهدة سيارة M4 CS وهي تكمل لفة على "الجحيم الأخضر" بطول 12.9 ميلاً بسرعة تصل إلى 179 ميلاً في الساعة، حيث أكملت اللفة في 7:21.289 دقائق.

وهذا يفصلها بحوالي ثانية واحدة عن سيارة M4 CSL الأخف وزنًا، ولكنه فرق غير ملحوظ في الاستخدام اليومي.

ما الذي يميز سيارة بي إم دبليو M4 CS؟

أولاً المحرك: تتمتع سيارة "S58" ذات الستة أسطوانات بإمكانات كبيرة، لذا لم تكن بحاجة إلى تعديلات داخلية كبيرة.

بدلاً من ذلك، قامت BMW ببساطة برفع ضغط التعزيز للشاحنين التوربينيين إلى 2.1 بار وتعدلت برنامج إدارة المحرك، مما رفع القوة من 503 حصان إلى 542 حصان.

أصبح التسارع من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 3.4 ثانية مقارنة بـ 3.5 ثانية في سيارة M4 كومبيتيشن xDrive القياسية.

ومثل M3 CS، فإن M4 CS تأتي بنظام دفع رباعي، مما يعني أنها تبدأ من وزن يقارب 1800 كجم.

وقد يبدو فقدان الوزن بمقدار 20 كجم غير كبير، لكنه تحقق بفضل المقاعد الفاخرة من طراز M Carbon وكاتم الصوت من التيتانيوم.

للحصول على القوة الإضافية، حصلت M4 CS على مجموعة كاملة من ترقيات الهيكل.

هناك إعدادات حدبة جديدة، ومخمدات معدلة، ونوابض مساعدة جديدة، وقضبان مضادة للدوران محدثة "تحسن دقة التوجيه، ونقل قوى التحكم الجانبية عند المنعطفات، واستجابة الزنبرك والتخميد وموقع العجلة"، وفقًا لشركة BMW.

كما تحصل مساعدات السائق الإلكترونية على تعديلات خاصة بالسيارة.

سعر سيارة بي إم دبليو M4 CS

كما هو متوقع، فإن سعر سيارة M4 CS مرتفع، حيث يبلغ 117,100 جنيه استرليني (أي حوالي 7 مليون جنيه مصري)، مقارنة بسعر سيارة M3 CS البالغ 115,900 جنيه إسترليني.