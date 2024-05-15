تداول أسئلة وإجابات امتحانات الترم الثاني عبر تيليجرام بعد توزيعها في المدارس

تشهد الآن جروبات الغش على تيليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحانات الترم الثاني التي يؤديها طلاب صفوف النقل داخل اللجان.

جاء ذلك بعد دقائق قليلة من توزيع أوراق الأسئلة في لجان امتحانات الترم الثاني في المدارس.

ومن أبرز الامتحانات المتداولة الان على جروبات الغش على تيليجرام : امتحان الرياضيات للصف الأول الثانوي بإدارة الخانكة التعليمية بالقليوبية ، امتحان الفيزياء للصف الثاني الثانوي الفني بسوهاج ، امتحان اللغة العربية للصف الثاني الثانوي بإدارة بنها التعليمية.

وتنطلق غدا الخميس الموافق 16 مايو 2024، امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 ، بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الموجودة على مستوى محافظة القاهرة .

ووفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2024 غدا الخميس ، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء ، وامتحان التربية الدينية .

استخدام تقنية الباركود لتأمين أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وكان قد أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديريات التربية والتعليم بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 .

وشدد الوزير على إجراءات ضمان تأمين والحفاظ على سرية أوراق الأسئلة فى امتحانات الشهادة الاعدادية باستخدام تقنية الباركود لضمان حقوق ومصلحة الطالب، موجهًا بضرورة مواصلة الاجراءات الدقيقة الخاصة بالتفتيش قبل دخول الامتحانات ، والتأكد من عدم حيازة الطلاب أي أجهزة إلكترونية، وكذلك تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

كما نبه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مديري المديريات التعليمية بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات التي تمنع طرق الغش المختلفة في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكداً على أن الوزارة لن تسمح بالغش أو التسريب، وأنه على كل مديرية تعليمية الالتزام بضوابط الامتحانات ومنع الغش، و وجه الوزير بضرورة إعلام الطلاب مبكرًا بطريقة تطبيق الامتحان.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على مراعاة الدقة ووضع خطة مبكرة لتنظيم العملية الامتحانية خلال امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 وآلية عقدها ، ومراعاة السرية والدقة والأمانة واتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الإمتحانات ومواجهة أي أعمال غش.