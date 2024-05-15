الضرائب تلزم الممولين بالمرحلة الخامسة بمنظومة المرتبات والأجور

طالبت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ،الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بسرعة تنفيذ خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة، لافتة إلى أنه تم إلزام الممولين بالمرحلة الخامسة من المنظومة منذ 15 أبريل 2024 ، وذلك بالتطبيق على جميع الجهات / الشركات من ممولي المركز الضريبي لكبار الممولين ثان.

وأكدت أنه في حالة عدم التزام الممولين الصادر لهم قرارات بالإلزام بمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتباتبإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة ، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتطبيق العقوبات المقررة بموجب أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.

بالإضافة إلى رفع درجة المخاطر الخاصة بالشركة إلى الدرجة العالية وما يترتب على ذلك من آثار سلبية بشأن الدعم الفني والتيسيرات الإجرائية التي تقدمها المصلحة للشركات الملتزمة ، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو

https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2023-05/payroll-listing-steps.pdf

وقالت " رئيس مصلحة الضرئب المصرية ": إن المصلحة تقوم بتنظيم ندوات توعية أون لاين عن المنظومة يومي الاثنين والخميس من كل اسبوع ، ويتم الإعلان عن مواعيد هذه الندوات ورابط حضورها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك .

ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يمكن زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية من خلال الروابط التالية:

https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395 ، و للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي ، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.