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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بداية من 15 يوليو 2024.. الضرائب: صدور قرار إلزام الممولين بفواتير إلكترونية

صدى البلد

أعلنت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " عن صدور قرار رقم (١٨٦) لسنة ٢٠٢٤ الخاص بإلزام الممولين والمكلفين الواردة أسمائهم بالقائمة المرفقة به ،والمعلنة على الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية ، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداة  والسلع المباعة للمستهلك النهائى ، وذلك اعتبارًا من ١٥ يوليو ٢٠٢٤ ، علما بأنه يمكن الاطلاع على القرار الخاص بمنظومة الإيصال الإلكترونى ، والقائمة المرفقة به من خلال الرابط التالي  الخاص بدليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى: 

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

ويمكن الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكترونى من خلال الرابط التالى :

https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry

    وأكدت "رشا عبد العال " أن الممولين / المكلفين الملزمين بالقرار رقم ( ١٨٦ ) لسنة ٢٠٢٤  عليهم الالتزام بشروط التشغيل التكنولوجي المحددة من جانب مصلحة الضرائب المصرية واللازمة لإصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية ، وكذلك عليهم الإلتزام بالتسجيل علي البوابة الإلكترونية الخاصة ببرنامج التحفيز ( فاتورتك – حمايتك و جايزتك ) و ذلك إعتبارا من ١٥ يوليو ٢٠٢٤ .

 وأوضحت " رشا عبد العال " أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي ، مؤكدة أن المصلحة  قامت بتوفير كافة المعلومات حول منظومة الايصال الالكتروني من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك وقناة اليوتيوب ، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني ، كما وفرت مصلحة الضرائب رابط على الموقع الالكتروني لمصلحة الضرائب يمكن من خلاله إطلاع المجتمع الضريبي على كافة المعلومات الخاصة بمنظومة الإيصال الإلكترونى من خلال (دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكترونى) على الرابط التالي :

https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services

   وطالبت الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الأدلة التوعوية والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين.

ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل التابع لمصلحة الضرائب المصرية يقوم بالرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات على الخط الساخن ١٦٣٩٥ وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي يتم الاتصال على الخط الساخن ١٦١٨٩ من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.

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