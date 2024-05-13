زراعة الشيوخ تطالب بتطبيق منهج رئيس الجمهورية في منظومة الضرائب

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن النسبة الأكبر من إيرادات الدولة من خلال الضرائب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن سياسة الحكومة بشأن دور السياسات المالية والضريبية في تحقيق التنمية الاقتصادية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز سبل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار إلى أن الدعم يزيد كل عام عن الذي قبله، ويجب أن يقابله العمل على زيادة معدلات التشغيل.

واستشهد النائب، بتجربة الصين، قائلا: نموذج لاستخدام الموارد البشرية وحولت الزيادة السكانية لثروة ولبس عبئا ، لأن كل الشعب الصيني يعمل وحاليا هناك نقص في العمالة، يتم استيرادها من الفلبين.

وأكد أنه في الصين، خلال 20 سنة المهارات زادت والأجور ارتفعت، ومعها مستوى المعيشة وهو ما أثر في الاستغناء عن الضرائب.

وقال عبد السلام الجبلي: علينا أن نتخلص من فكرة أن أسهل طريقة لزيادة الإيرادات تحصيل الضرائب، متابعا: وهذا مفهوم خاطئ.

ولفت إلى افتتاح الرئيس السيسي مشروع مصر، وتأكيده على أن الحل في تجاوز مشكلة الدولار يجب أن يكون في زيادة الإنتاج المحلي.

وأشار كذلك إلى ما ذكره رئيس مجلس الوزراء في أهمية مشاركة القطاع الخاص، قائلا: وحتى نعمل بشكل أفضل، يجب أن تكون على الأقل الإدارة للقطاع الخاص حتى يكون هناك تناغم في كافة الملفات.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن 80% من قوة التشغيل في مصر قطاع خاص، مشددا على ضرورة العمل في القضاء على البطالة.

وطالب الجبلي وزارة المالية، بضرورة أن تعمل بنفس منهج رئيس الجمهورية.