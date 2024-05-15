صواريخ المقاومة الفلسطينية تضرب مستوطنة سديروت.. وصافرات الإنذار تدوي

أفادت وسائل الإعلام الاسرائيلية، اليوم الاربعاء، بإطلاق صفارات الإنذار تحسبا من الغارات الجوية في مستوطنة سديروت المجاورة لغزة ومستوطنتي إيبيم ونير آم القريبتين.

وذكرت الإعلام الإسرائيلي، انه تم إطلاق 3 صواريخ على مستوطنة سديروت وتم اعتراض اثنين منها.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال إن صاروخا أطلق من قطاع غزة على سديروت اعترضته القبة الحديدية.

وأشار إلى أنه لا توجد تقارير عن الإصابات.

وزاد معدل إطلاق الصواريخ على المدن الجنوبية بشكل مطرد في الأيام الأخيرة حيث أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات جديدة ضد حماس.