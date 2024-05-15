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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يتفقد لجان الامتحانات

صدى البلد

قام الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، بمتابعة أعمال لجان مدرستي "عمر بن الخطاب للتعليم الأساسي" و"الشهيد حسين سلامة الثانوية المشتركة" بإدارة الطود التعليمية، للاطمئنان على سير عملية الامتحانات بها، ورافقه خلال الجولة الطاهر عبد الحميد، مدير إدارة الطود التعليمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم يتابع سير الامتحانات في الأقصر


 وشدد خالد خلال زيارته على ضرورة توفير الأجواء المناسبة والمطمئنة التي تمكن الطلاب من أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار، مع عدم استخدام الهواتف المحمولة لأي سبب داخل اللجان.

وأوصى الطلاب بالتريث والتمهل قبل الإجابة، مؤكداً أن الامتحان قد أُعِد بما يتناسب بشكل كامل مع الفترة الزمنية المخصصة له فلا داع للاستعجال فى إجابة الأسئلة.

 

يأتى ذلك فى ضوء استمرار أعمال وجهود مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر والإدارات التعليمية خلال فترة امتحانات المرحلتين الابتدائية والإعدادية ووفقاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

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الأقصر التربية والتعليم والتعليم سير عملية الامتحانات لجان الامتحانات مديرية التربية والتعليم

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