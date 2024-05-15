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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل انطلاقها غدا| كاميرات مراقبة بلجان امتحانات الإعدادية بالقاهرة.. والموبايل ممنوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد  أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تحرص على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير وانتظام أعمال الامتحانات، حيث تم الإنتهاء من كافة الإستعدادات اللازمة لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، والتى تنطلق غداً الخميس الموافق ٢٠٢٤/٥/١٦ وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٥/٢٢.

 

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة : يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في مدارس القاهرة غدا الامتحان غداً فى مادتى ( اللغة العربية - التربية الدينية) مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب. 

وأشار  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم التنسيق مع الجهات الأمنية لوضع خطة لتأمين المدارس وأوراق الأسئلة والاجابة والمبانى التعليمية لتوفير الجو الأمن لأبنائنا الطلاب أثناء سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024  ، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء للعمل على نظافة المدارس والأماكن المحيطة بها بشكل يومى وإزالة كافة الإشغالات، وشدد  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على عدم منع أى طالب من أداء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، كما صرح   مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة  بأن عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، (٢٠٠١١٩) طالبا وطالبة يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية ال٣٥.

 

كما شدد  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 واتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الكاميرات الموجودة في لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والسماح بتشغيل المراوح الجانبية الموجودة باللجان مع الحفاظ على التهوية الطبيعية ، مع تواجد طبيب دائم باللجنة.

 

ونوه  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أن المديرية شكلت غرف عمليات لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في جميع الإدارات التعليمية ال٣٥ وهي غرف عمليات متواصلة على مدار اللحظة.

كما وجه  مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مديرى عموم الإدارت التعليمية بمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 على مستوى جميع اللجان كلاً فى نطاق إدارته والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تواجه العملية الإمتحانية  ، والتأكيد علي رؤساء اللجان ضبط النفس وحسن التعامل مع أولياء الأمور والسادة المعلمين ، والإلتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لأعمال الإمتحانات.

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