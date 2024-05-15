محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورصف شارع ستالينجراد بحي المناخ

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير و توسعة ورفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد بنطاق حي المناخ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء" منطقة تعمير بورسعيد ، بالتنسيق مع حي المناخ.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار السيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط و الإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

محافظ بورسعيد استمرار أعمال تطوير و توسعة و رفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد 1000318415 1000318418 1000318419 1000318420 1000318417 1000318414 1000318421 1000318412 1000318416

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لجميع أحياء المحافظة.