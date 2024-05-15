عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بورسعيد: استمرار أعمال تطوير وتوسعة ورصف شارع ستالينجراد بحي المناخ

محافظ بورسعيد استمرار
محافظ بورسعيد استمرار أعمال تطوير و توسعة شارع ستالنجراد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار أعمال تطوير و توسعة ورفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد  بنطاق حي المناخ، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي تشهدها المحافظة، بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري  وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك تحت إشراف " جهاز تعمير سيناء" منطقة تعمير بورسعيد ، بالتنسيق مع حي المناخ.

وأشار محافظ بورسعيد إلى أن أعمال التطوير تشمل أعمال رصف وتوسعة الطريق، وتأسيس بعض أماكن انتظار السيارات، ورفع كفاءة وتجميل وإضاءة الشارع بالأعمدة الديكورية و أعمال لاند سكيب على أعلى مستوى، وتدعيم شبكة بالوعات الأمطار وأعمال الرصف والتخطيط و الإرشادات والعلامات المرورية، وزيادة المسطحات الخضراء.

محافظ بورسعيد استمرار أعمال تطوير و توسعة و رفع كفاءة ورصف شارع ستالينجراد

1000318415
1000318415
1000318418
1000318418
1000318419
1000318419
1000318420
1000318420
1000318417
1000318417
1000318414
1000318414
1000318421
1000318421
1000318412
1000318412
1000318416
1000318416

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير الشارع لرفع كفاءة منظومة الطرق لتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة الطرق ببورسعيد للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي لجميع أحياء المحافظة.

بورسعيد الخدمات المقدمة للمواطن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد المسطحات الخضراء حركة مرور السيارات زيادة المسطحات الخضراء عادل الغضبان محافظ بورسعيد محافظ بورسعيد مسطحات الخضراء مرور السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة بورسعيد يعلن ترتيبها في تصنيف التايمز البريطاني

13840 طالبُا بإعدادية بورسعيد يؤدون الامتحانات في 70 لجنة

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على شريط المعاهدة

محافظ بورسعيد يشدد على سرعة إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على شريط المعاهدة

محافظ بورسعيد يشدد على أهمية الوعي بإنجازات الدولة

لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ تبدأ زيارتها للباسلة بلقاء محافظ بورسعيد

تعليم بورسعيد لرؤساء لجان الإعدادية: يجب مراعاة العامل النفسي للطلاب أثناء الامتحانات

لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التعاون.. محافظ بورسعيد يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء

ترشيحاتنا

الرئيس التايواني الجديد: مستعد للحوار مع الصين "دون شروط مسبقة"

وزير الآثار: المتحف المصري الكبير جاهز لـ الاحتفالات

استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

مسئولون أمريكيون يكشفون عن عزم أمريكا إرسال أسلحة لإسرائيل دون تحديد وقت

ريال مدريد يستعد لنهائي دوري الأبطال.. وأنشيلوتي يعيش أفضل حالاته

إجراءات حكومية لمواجهة البيع غير القانوني للعقارات بالعملة الأجنبية للأجانب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتضنته ودمعت عيناها.. ماذا قدم خطيب سلمى أبو ضيف لها عندما طلبها للزواج؟

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

اشتغلت النهاردة| تعرف على أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-