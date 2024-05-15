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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: رصف طريق البراجيل أسفل محور 26 يوليو الجديد

رصف طريق
رصف طريق

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين مشدداً علي المتابعة الدورية للشركات المسند إليها الأعمال . 
 

وتابع محافظ الجيزة خطة رصف الطبقة السطحية للطرق الواقعة أسفل محور ٢٦ يوليو الجديد بمنطقة البراجيل بحي المنيرة الغربية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في إطار النهضة التنموية الكبيرة التي يشهدها القطاع بالكامل .
 

وشدد المحافظ على رفع نواتج الاعمال والمخلفات أولاً بأول مع عدم السماح بوجود أي تعديات للمنشآت والمحال العامة علي خط التنظيم للاستفادة من مسطح الطريق. 
 

كما وجه المحافظ بمراعاة إنشاء أرصفة المشاة والجزر الوسطي علي أكمل وجه ودعم الطريق بمنظومة إنارة وذلك لتيسير حركة المواطنين  .  
 

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال للإنتهاء من التطوير وفق الجداول المحددة والمتابعة الميدانية للأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة مع تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية وفقاً للجدول الزمني المحدد لها .

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