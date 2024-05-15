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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير التعليم العالى: نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية تقدر بـ72%

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

تساءل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مصير الكليات النظرية في ظل التطور التكنولوجي الراهن، مضيفا: "هنعمل ايه في الكليات دي.. مش كفاية آداب وتربية؟.. احنا نقدر ندمج كلياتنا ونلحق شبابنا.. في خريجين اقتصاد وعلوم سياسية شغالين كول سنتر دلوقتي!".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

من جانبه، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، إن نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية تقدر بـ 72% من إجمالي الطلاب بالجامعات، موضحا أن وزارة التعليم العالي تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة في أسلوب المسارات، ونأمل أن يتم اعتماده بشكل سريع، وقد أوشكت الدراسة في هذا الشأن على الانتهاء.

وذكر "عاشور" أن سوق العمل هو البداية، لأن البرامج مرتبطة به وهو الأساس، موضحا أن تصنيف الجامعات حاليا لم يعد يعتمد على البحث العلمي فقط، بل أصبح يعتمد على الخريجين وتوظيفهم، وهل يتم توظيفهم في تخصصاتهم، وفارق المدة الزمنية بين التخرج والتوظيف؟ وكذلك تناسب المرتبات التي يحصلون عليها مع تخصصاتهم.

وطالب الدكتور أيمن عاشور بدعم مجلس النواب لمشروع السنة تأسيسية وهو قانون تعمل عليه الوزارة مع التربية والتعليم، وهو نظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

وأشار الوزير إلى أنه مع البرامج البينية التي يتم عملها، لن يكون شيئ اسمه خريج حقوق فقط أو آداب فقط، وسنقوم بعمل مبادرة تضم مليون طالب لتسليحهم بمهارة تتفق مع متطلبات سوق العمل.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه يتم حاليا عمل برامج في الجامعات الجديدة، بحيث تكون جديدة ولا يوجد بها تخصصات مثل كلية آداب.

لكليات النظرية التطور التكنولوجي إجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزير التعليم العالى والبحث العلمى الثانوية العامة

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