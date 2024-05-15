استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في رام الله

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باستشهاد شاب فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، إثر قمع مسيرة إحياء ذكرى النكبة الــ76، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة برام الله.

وقال وكالة الأنباء الفسطينية "وفا" إن الشهيد هو الطالب في جامعة بيرزيت أيسر محمد صافي (20 عاما)، من مخيم الجلزون، شمال مدينة رام الله.

وأوضحت أن الشب استشهد إثر إصابته الخطيرة بالرصاص الحي في الرقبة.

ووذكرت الوكالة أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق قنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق.