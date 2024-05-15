نقل البرلمان توافق على موازنة القومية للأنفاق بإيرادات 5 مليارات و300 مليون جنيه

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد ، خلال اجتماعها اليوم على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القومية للأنفاق، للعام المالي 2024/2025 .

حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ مبلغ ۲۲۸ مليار و ١٤٣ مليون و ٩٤ ألف جنيه بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى الجارى ٢٠٢٤/٢٠٢۲۳ مبلغ ١٨٤ مليار ۱۷۱ مليون و ٦٥٠ ألف جنيه بزيادة قدرها ٤٣ مليار و ۹۷۱ مليون و ٤٤٤ ألف جنيه، بنسبة ٢٤.

كما بلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة القومية للأنفاق للعام المالي ٢٤/٢٥ مبلغ ٢٤ مليار و٢٨٦ مليون و٢٦٥ الف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام الجارى ٢٣/٢٤ مبلغ ١٦ مليار ٤٤٨ مليون و٣٢٤ الف جنيه بزيادة قدرها ٧ مليار و٨٣٧ مليون و٩٤١ الف جنيه بنسبة ٤٨%.

وقدرت الهيئة إجمالي الإيرادات كما بلغت ايرادات الهيئة القومية للأنفاق ٥ مليار و٣٠٠ مليون جنيه.

ومن جانبه استعرض اللواء طارق جويل رئيس الهيئة القـومية للأنفاق المخطط الاستراتيجي لوسائل الجر الكهربائي وايضا مشروعات الهيئة الإستثمارية، ومشروعات تحت الدراسة.

كما عرض جويل ، جهود الهيئة خلال الفترة الماضية وخطة تطوير الخطين الأول والثاني للمترو وايضا ما سيتم استكماله في الخط الثالث لمترو الأنفاق، وتطوير وتحديث خطوط مترو الأنفاق .

وكذلك استكمال مشروع خطي مونوريل شرق وغرب النيل ،العاصمة الادارية، ومدينه ٦ أكتوبر، واستكمال المرحلة الأولى من الخط الرابع حي الأشجار، الملك الصالح، والخط السادس الخصوص المعادي.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة ، مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة القوميةللأنفاق، للعام المالي 2024/2025 بحضور اللواء طارق جويل رئيس الهيئة القـومية للأنفاق.