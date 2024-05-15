الجيش الروسي يعلن السيطرة على 3 بلدات جديدة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، السيطرة على قريتين جديدتين في خاركيف شمال شرق أوكرانيا الذي يشهد هجمات للقوات الروسية منذ أسبوع، ممّا دفع القوات الأوكرانية إلى التراجع إلى مناطق معيّنة؛ كما أشارت إلى السيطرة على بلدة رابوتينو بالكامل في مقاطعة زابوريجيا.

وقال الجيش الروسي في بيان اوردته “فرانس برس”، إن قواته “حررت بلدتي جلوبوكوي ولوكيانتسي في منطقة خاركيف وتقدمت أيضا في عمق دفاعات العدو”.

خسائر الجيش الأوكراني

ووفقا لوكالة “سبوتنيك”، جاء في بيان الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة “دنيبر” قامت بتحرير بلدة رابوتينو بالكامل في مقاطعة زابوريجيا وهزمت القوى العاملة والمعدات التابعة للجيش 65 الميكانيكي الأوكراني واللواء 121 للدفاع الجوي، واللواء 23 للحرس الوطني الأوكراني في مناطق بلدات مالايا توكماشكا في مقاطعة زابوريجيا، ونيكوبول في منطقة دنيبروبتروفسك وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، ما يصل إلى 25 جنديا ومركبتين بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "إم 777" من عيار 155 ملم أمريكي الصنع.

وعلى محور خاركوف، وبحسب بيان الدفاع الروسية، ونتيجة للعمليات العسكرية الروسية النشطة، قامت وحدات من مجموعة “سيفير” (الشمال) الروسية بتحرير بلدتي غلوبوكوي ولوكينتسي في مقاطعة خاركوف، وتقدمت أيضًا إلى أعماق الدفاعات الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية هزمت على هذا المحور، “القوى البشرية والمعدات من ألوية المشاة الآلية رقم 14 و23 و143 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع العسكري رقم 113 في مناطق بلدات زورافكا وغرانوف وليبتسي وفولشانسك في مقاطعة خاركوف”.

‎وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 جنديا أوكرانيا، وثلاث دبابات، وثلاث مركبات قتال مشاة، وخمس راجمات من طراز “أولخار” عيار 300 ملم.

بالإضافة إلى ذلك، خسرت القوات الأوكرانية مركبة قتالية من طراز “Vampire” تشيكية الصنع ومدافع هاوتزر “دي-30” من عيار 122 ملم، بالإضافة إلى مدفع مضاد للدبابات من عيار 100 ملم.