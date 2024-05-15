عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير التعليم العالى: الجامعات الجديدة تستهدف إضافة لمهارات الطالب وربطها بسوق العمل

اجتماع لجنة الخطة
اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي إن المشروعات  والجامعات الجديدة تستهدف إضافة  لمهارات الطالب وربطها بسوق العمل ، مشيرا إلى أن هناك  مقترح ما بعد الثانوية العامة عمل سنة تأسيسية " تمهيدية "  قبل الالتحاق بالجامعة و حتى يلتحق بالتخصص الذي يختاره وفق قدراته.

جاء ذلك ردا على تساؤل النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مصير الكليات النظرية في ظل التطور التكنولوجي الراهن خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مضيفا: "هنعمل ايه في الكليات دي.. مش كفاية آداب وتربية؟.. احنا نقدر ندمج كلياتنا ونلحق شبابنا.. في خريجين اقتصاد وعلوم سياسية شغالين كول سنتر دلوقتي!". وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وردا على سؤال أحد النواب حول أن هناك إتجاها لإلغاء العلمي والأدبي من الثانوية العامة  قال الوزير لن يكون هناك حاجة اسمها خريج حقوق فقط ولكن سيتم ربط التخصصات بسوق العمل من خلال برامج جديدة للكليات النظرية.

وقال الوزير، إن عدد نسبة الطلاب الملتحقين بالكليات النظرية تقدر بـ 72% من الطلاب، لكن وزارة التربية والتعليم تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتطوير الثانوية العامة في أسلوب المسارات، ونأمل أن يتم اعتماده بشكل سريع، وقد أوشكت الدراسة في هذا الشأن على الانتهاء.

وذكر "عاشور" أن سوق العمل هو البداية، لأن البرامج مرتبطة به وهو الأساس، موضحا أن تصنيف الجامعات حاليا لم يعد يعتمد على البحث العلمي فقط، بل أصبح يعتمد على الخريجين وتوظيفهم، وهل يتم توظيفهم في تخصصاتهم، وفارق المدة الزمنية بين التخرج والتوظيف؟ وكذلك تناسب المرتبات التي يحصلون عليها مع تخصصاتهم.

وطالب  الدكتور أيمن عاشور بدعم مجلس النواب لمشروع السنة تأسيسية وهو قانون تعمل عليه الوزارة مع التربية والتعليم، وهو نظام اختياري لتأهيل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يُعادلها للالتحاق بالكليات والبرامج الدراسية المُختلفة بالجامعات الخاصة والأهلية، والتي لا يتاح لهم الالتحاق بها وفقًا لمجموع درجاتهم في شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها، وبعد اجتياز الطالب المقررات الدراسية المحددة وعدد الساعات المطلوبة، يمكنه الالتحاق بالكلية أو البرنامج الدراسي بالجامعات الخاصة والأهلية في الفصل الدراسي التالي لاجتياز هذه المُقررات.

وأشار الوزير إلى أنه مع البرامج البينية التي يتم عملها، لن يكون شيء اسمه خريج حقوق فقط أو آداب فقط ، وسنقوم بعمل مبادرة تضم مليون طالب لتسليحهم بمهارة تتفق مع متطلبات سوق العمل.


ولفت وزير التعليم العالي إلى أنه يتم حاليا عمل برامج في الجامعات الجديدة، بحيث تكون جديدة ولا يوجد بها تخصصات مثل كلية آداب.

وأوضح أن هناك 55 جامعة 4 فقط  منها حكومية لان الكيانات الجديدة بها برامج  تخصصات جديدة للكليات النظرية مفيهاش كليات أداب مثلا و هناك خطة شاملة لتطوير التعليم العالي وربطه بسوق العمل.

وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور ايمن عاشور الجامعات الجديدة الثانوية العامة سنة تأسيسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في ذهاب نهائي أفريقيَا

مدبولي: وصول 14 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة "رأس الحكمة"

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

الذهب يرتفع عالميا لليوم الثاني ويسجل أعلى مستوى منذ بداية الأسبوع

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

إعلامي يكشف مفاجأة نارية بشأن أزمة الشحات والشيبي

ترشيحاتنا

ستون عامًا على تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد العالى

خادشة للحياء .. تفاصيل واقعة التحرش بفتاة داخل سيارة تطبيق الكتروني

تحقيق خاص لـ"إندبندنت" البريطانية: بايدن متواطئ مع إسرائيل في المجاعة بقطاع غزة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

روتانا كذبتها .. شيرين عبدالوهاب تعيش أزمة جديدة‎

ترامب يقبل دعوة بايدن: مستعد لمناظرة أسوأ مُناظر قابلته في حياتي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ55.. 10 صور أثارت ضجة لـ أصالة نصري

شاهد| صور خطوبة الفنانة سلمى أبو ضيف

توب لافت.. هنا الزاهد تثير الجدل رفقة الراقصة بدرة

عمره 50 مليون سنة.. رصد كائن بحري غريب في مرسى علم| صور

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-