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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم

انطلقت اليوم الأربعاء امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظات المنيا والوادي الجديد وشمال سيناء والبحيرة وبورسعيد، حيث أدى الطلاب في جميع المحافظات المذكورة امتحان اللغة العربية ، ماعدا طلاب بورسعيد يؤدون امتحان العلوم.

أما عن الأسئلة المحيرة التي حيرت الطلاب في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 اليوم ، فقد شمل امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا، سؤال عن معنى أوبة وجاءت الاختيارات المتاحة للطلاب كالتالي : إقامة - عودة - قصد - ثبات ).

امتحان اللغة العربية بمحافظة المنيا اليوم

وجاءت كلمة أوبة في امتحان اللغة العربية لطلاب الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا ضمن البيت الشعري التالي ( إني لتطربني الخلال كريمة .. طرب الغريب بأوبة وتلاق )

وتؤكد معاجم اللغة العربية أن كلمة أوبة تعني العودة ، وبالتالي تصبح الاجابة الصحيحة لسؤال معنة أوبة : هي عودة.

وفي امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة اليوم ، جاء سؤال عن جمع عار ، وجاءت الاختيارات المتاحة أمام الطلاب (أعيرة - أعيار - عراة - عيران ) .

امتحان اللغة العربية بمحافظة البحيرة اليوم

ووفقا لمعاجم اللغة العربية ، فأن كلمة العار تعني العيب، فـ العار هو كلُّ ما يُعيَّر به الإنسان من فعلٍ أو قول أو يلزم منه سُبَّة ، أما جمع عار فهي  أعيار
 

جدير بالذكر أنه ، تنطلق غدا الخميس الموافق 16 مايو 2024 ،  امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024 ، بجميع لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الموجودة على مستوى محافظة القاهرة .

و وفقا لـ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2024  يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية 2024 غدا الخميس ، امتحان اللغة العربية والخط والإملاء  ، وامتحان التربية الدينية .

امتحان اللغة العربية بمحافظة البحيرة اليوم

كما جاء في نفس الامتحان سؤال عن مرادف هبوا وجاءت الاختيارات كالتالي ( استيقظوا - استعينوا - استقبلوا - استكملوا) ، وتؤكد معاجم اللغة العربية ان الاجابة الصحيحة هي استسقظوا

وجاء سؤال عن مضاد يروعكم وجاءت الاختيارات كالتالي : ( يفضلكم - يغضبكم - يخذلكم - يؤمنكم) ، وتؤكد معاجم اللغة العربية أن الاجابة الصحيحة هي يؤمنكم 

 

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 القاهرة

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية  2024 القاهرة


الخميس 16 مايو : اللغة العربية والخط والإملاء + التربية الدينية

السبت 18 مايو :  الدراسات الاجتماعية

الاحد 19 مايو : اللغة الأجنبية + الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الاثنين 20 مايو : العلوم

الثلاثاء 21 مايو : الجبر والاحصاء + التربية الفنية

الأربعاء 22 مايو : الهندسة

منع الغش في امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة انضباط سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024، وعدم السماح بأي حالات غش ومواجهتها بحزم، وتشديد إجراءات التفتيش لدى دخول اللجان الامتحانية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مسئولية مديري المديريات التعليمية، مشيرا إلى أن الوزارة تهدف إلى ضبط الامتحانات، وبالتالي لمدير المديرية الحق في اتخاذ القرار المناسب لتحقيق هذا الهدف، موجها بعقد اجتماعات مع مديرى الإدارات ورؤساء اللجان لتنفيذ التعليمات والإجراءات التى تضمن انضباط العملية الامتحانية، فضلا عن ضرورة تكثيف متابعة مديرى المديريات التعليمية المستمرة للجان أثناء فترة الامتحانات.

وشدد على جميع مديري المديريات بالمرور بشكل متواصل طوال فترة الامتحانات على مختلف اللجان للتأكد من تطبيق الإجراءات التي تضمن سلامة سير الامتحانات.

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