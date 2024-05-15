حياة كريمة..نائب محافظ الجيزة تشهد فعاليات القافلة العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس

شهدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة فعاليات القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية ميت شماس بمركز ومدينة أبو النمرس.

ويأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين واجراء القوافل الطبية العلاجية بقرى المحافظة وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن القافلة تمت بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وبمشاركة جامعة القاهرة ووزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة وعلاج الادمان وضمت ١٢ تخصص طبي (باطنة، جراحة عامة، علاج طبيعي، رمد، انف واذن حنجرة، اسنان ، عظام ، اطفال ، نساء ، تحاليل ) بالإضافة الى صرف الادوية بالمجان للحالات المرضية وتحويل الحالات التي بحاجه الي رعاية صحية الي المستشفيات.

واوضحت نائب المحافظ ان القافلة قدمت أيضا خدماتها البيطرية للمربين حيث تم الكشف البيطري والارشاد الزراعي من خلال الأطباء البيطرين والمتخصصين الي جانب إجراء ندوات توعوية عن مخاطر الادمان والهجرة غير الشرعية من خلال صندوق مكافحة الادمان و إجراء اختبارات محو الامية وطلبات استكتاب لمواطني القرية.

رافق نائب المحافظ حامد سلامة رئيس مركز ومدينة ابو النمرس والدكتور احمد شعيب منسق حياة كريمة بمحافظة الجيزة وممثلي جامعة القاهرة.

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