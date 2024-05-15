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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وكالة الطاقة الدولية تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024

صدى البلد

قلصت وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، ما أدى إلى توسيع الفارق بينها وبين منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" فيما يتعلق بتوقعات الطلب العالمي على النفط هذا العام.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا،‭ ‬وأرجعت ذلك بقدر كبير إلى ضعف الطلب في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

 

في المقابل، أبقت أوبك أمس الثلاثاء على توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024.

ارتفاع الطلب البلدان المصدرة للبترول التعاون الاقتصادي والتنمية الطلب على النفط في 2024 وكالة الطاقة الدولية

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