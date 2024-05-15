أول 10 سيارات | معلومات فريدة عن "التاكسي الكهربائي" بالعاصمة الإدارية الجديدة

التاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة.. بدأ اليوم الأربعاء 15 من مايو الجاري، التشغيل التجريبي لأول 10 سيارات أجرة "التاكسي الكهربائي"، للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وشهد وزير النقل المهندس كامل الوزير، بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الاولى من السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات كهربائية داخل العاصمة الإدارية لخدمة المواطنين والمترديين على العاصمة.

ويأتي بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الاولى من السيارات الكهربائية بعدد 10 سيارات كهربائية داخل العاصمة الإدارية، من إجمالي عدد 145 سيارة كهربائية سيتم تشغيلهم تباعًا داخل العاصمة بواقع عدد 60 سيارة شيفروليه بولت، وعدد 85 سيارة MG4.

التاكسي الكهربائي

التاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة

وأعلن خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتدشين مشروع تاكسي العاصمة اليوم الأربعاء، عن تدشين خدمة جديدة للزوار والمقيمين بالعاصمة وهو تاكسي العاصمة، ضمن شبكة وسائل النقل الخضراء التي تعمل في العاصمة، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتوفير وسائل نقل أكثر أمانًا وأقل تأثيرًا على البيئة.

وقال خالد عباس، إن خدمة تاكسي العاصمة هي خدمة آمنة وخضراء ومستدامة، ستقوم بخدمة السكان والعاملين والمترددين على العاصمة، كما أعلن عن وجودة غرفة للتحكم داخل شركة العاصمة الإدارية، للعمل على زيادة أماكن الانتظار والشواحن للتاكسي خلال الفترة القادمة، وتم تجهيز السيارات بكافة وسائل الأمان من كاميرات مراقبة والعديد من وسائل الراحة، وأشار إلي أن عملية التشغيل التجريبي للسيارات سوف تستغرق شهر.

مميزات التاكسي الكهربائي

ومع الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الاولى من التاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تساءل المواطنون عن مميزات التاكسي الكهربائي وطرق الحجز، وإليكم أبرز مميزات التاكسي الكهربائي في السطور التالية:

- السيارات مزودة بنظام أمان ومراقبة بكاميرات إلكترونية من الداخل والخارج.

- السيارات يتواجد بها أجهزة تحديد المواقع GPS وبها اتصال دائم بغرفة التحكم المركزية.

- السيارات الكهربائية صديقة للبيئة، حيث لا تصدر أصوات أو لها انبعاثات للعوادم.

- سوف يقود السيارات سائقون متدربون وجاهزون لخدمة المواطنين والركاب.

- تخدم السيارات الكهربائية المواطنين والمترددين على العاصمة الإدارية بشكل دائم.

التاكسي الكهربائي

طريقة حجز التاكسي الكهربائي

أما عن طريقة حجز التاكسي الكهربائي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كشفت وزارة النقل عن طريقة حجز السيارة سوف يكون عن طريق التطبيق الذكي للهاتف المحمول، نيو كابيتال كاب New Capital Cab، والذي تم اطلاقه اليوم تزامنا مع بدء التشغيل التجريبي للسيارات

وبشأن طريقة الدفع، أشارت الوزارة إلى أنها تتم بطريقتين إما عن طريق الكريديت كارد أو الكاش، وهناك خط ساخن وهو 19157، لتلقي الشكاوى ومقترحات الركاب لتقديم أعلى مستوى من الخدمة والرفاهية.

ويعد التاكسي الكهربائي هو وسيلة المواصلات الثانية التي ستعمل داخل العاصمة بعد اتوبيسات شركة اكتا وسيعقبهما لاحقا مونوريل شرق النيل، الذى يمر على 8 محطات بالعاصمة الإدارية، وكذا والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف LRT الذى يمر على 7 محطات داخل العاصمة الإدارية.

لتكتمل منظومة النقل المخططة للعاصمة بوسائل نقل ذكى اخضر مستدامة تتزايد مع الزيادة السكانية، كما تتكامل مع وسائل المواصلات الاخرى المؤدية إلى العاصمة من كافة أنحاء الجمهورية وصولًا لتقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

التاكسي الكهربائي

الخط الثالث بمترو الأنفاق

وفي سياق متصل، تابع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، صباح اليوم الأربعاء، بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، والذي يبلغ طوله 7.1 كيلومتر والممتد من محطة التوفيقية حتى جامعة القاهرة، مرورًا بشارع وادي النيل وجامعة الدول العربية وبولاق الدكرور.

ويشمل 5 محطات، وهم 3 محطات نفقية هم (التوفيقية ووادي النيل وجامعة الدول)، ومحطة سطحية وهي بولاق الدكرور، ومحطة علوية وهي جامعة القاهرة، وأكد الوزير استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولي المترو للحركة من خلال غرف التحكم المركزي ومن خلال تواجد قيادات ومسئولو المرفق داخل المحطات لضمان تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب.

وأشار وزير النقل، إلي أنه بعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب لهذا الجزء الأخير من الخط الثالث مع صباح اليوم، يكون قد تم تشغيل الخط الثالث بالكامل للجمهور وذلك من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية العملاقة مرورا بالكيت كات ثم يتفرع شمالًا حتى محور روض الفرج وجنوبًا حتى جامعة القاهرة.