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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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أخبار البلد

الزراعة والبترول تتابعان المشروعات التنموية المشتركة في وادي فيران بسيناء

صدى البلد

قام اليوم اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء بجولة تفقدية لأنشطة مشروع مجتمع تنموى ذكى ومستدام بوادى مكتب بجنوب سيناء وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفى إطار متابعة تنفيذ المشروعات.

وصرح الدكتور حسام شوقى رئيس مركز بحوث الصحراء بأن تنفيذ المشروعات التنموية المنفذة بوادى فيران من خلال الفرق البحثية لمركز بحوث الصحراء تتم طبقا لأنشطة خطة التنمية الزراعية المستدامة ٢٠٣٠ وتراعى البعد الاجتماعى والاقتصادى والبيئى  عند اختيار المشروعات وذلك تنفيذا لدعم دمج أبناء سيناء فى التنمية المجتمعية.


من جانبه أفاد الدكتور عبدالله زغلول مستشار  وزير الزراعة ورئيس المشروع أن أنشطة المشروع تتم بتمويل مشترك بين شركة بترول بلاعيم  ومركز بحوث الصحراء طبقا لبروتوكول التعاون المشترك بين وزارة الزراعه ووزارة البترول لتنفيذ مشروعات تنموية لدعم أهالى وادى فيران. وقد استعرض العميد محمد أبو شادى مدير إدارة المسئولية المجتمعية بشركة بتروبل أنشطة المشروع ودور وزارة البترول لدعم التجمعات السكانيه  الاكثر احتاجا وتنفيذ مشروعات تساهم فى تحسبن معيشة السكان.


واستعرض الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء مركز بحوث الصحراء أنشطة المشروع وعرض فيلم تسجيلى حيث تضمن الفيلم زراعة مساحة ٤٥  فدانا بمنطقة ٦٠ فدانا وتنفيذ خط نقل مياه بطول ٢ كيلو ومحطة طاقة شمسية بالإضافة الى تنفيذ محطة تحلية مياه قدرة ١٠ متر مكعب يوميا تكفى لاحتياجات أهالى التجمع بمياه شرب امنه كذلك تم تنفيذ ٣٠ نموذجا لمشروعات الدواجن البياض والأغنام واستكمل زغلول بأنه جارى استكمال تنفيذ ٥ محطات تحلية قدرة كلا منها ٢٥ مترا مكعبا لخدمة التجمعات السكانية بوادى فيران.


وخلال الجولة وجه المحافظ الشكر لفريق المشروع ومركز بحوث الصحراء  وأكد على أهمية التوسع في إنشاء محطات تحلية وأنظمة الطاقة الشمسية لخدمة التجمعات السكانية بأودية جنوب سيناء.

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