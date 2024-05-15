قصواء الخلالي عن القاهرة الإخبارية: المصدر الأبرز لأهم الأخبار في مهنتنا مؤخرا

«القاهرة الإخبارية» تفوز بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024

فازت قناة “القاهرة الإخبارية” بجائزة "التميز الإعلامي العربي" لعام2024 خلال فعاليات اجتماعات وزراء الإعلام العرب بالمنامة.

وعلقت الإعلامية قصواء الخلالي على جائزة القاهرة الإخبارية ، قائلة:" فازت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والإعلام المصري برمّته، بجائزة؛ بذلت قناة القاهرة الإخبارية وفريقها المقاتل بقيادة الزميل أحمد الطاهري، جهدًا مضنيًا، مدعومًا بالمؤسسة، حتى استحقّوها عن جدارة".

وقالت قصواء الخلالي في منشور لها على فيسبوك: "حيث تم تقييم قناتنا الإقليمية الدولية "القاهرة الإخبارية"؛ بأنها الأكثر تميزًا في الوطن العربي هذا العام، لتصبح "جائزة القاهرة الإخبارية"؛ والتي كانت المصدر الأبرز لأهم الأخبار في مهنتنا مؤخرًا، جائزةً يفتخر بها كُل مِهني مصري".

وتابعت قصواء الخلالي: "في مثل هذا، ليس شرطًا أن تُشاهدها كلّ صباح مُتلهّفًا، أو أن تلقى إشادتك المُتكررة، لكنها يكفي أن تؤدّي مُهمتها بهذه الجدارة في أمن مصر وإقليمها القومي؛ على خط المعركة الإعلاميّة الدوليّة الأخطر في العقود الأخيرة، فالحمد لله الذي وفقّ وطننا ورجاله لهذا، وجزيل الشكر لمن قرّر، وخطط، ونفذ؛ حتى تم إطلاقُها في أكتوبر 2022، مُستشرفًا أن المستقبل مُلبّد بالغيوم السياسية والعسكرية، وأن مصر بحاجة لأن يصدح صوت إرادتها الصامدة، وقرارها الحكيم، وإعلامها المسئول؛ ليُنقل عنه عالميًّا، قبل أن يخذل العالم "فلسطين".