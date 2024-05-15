عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رئيس رابطة الجامعات الإسلامية في جولة تفقدية لمكتبة الإسكندرية

صدى البلد

 قام اليوم الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى؛ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية، بزيارة مكتبة الإسكندرية، في جولة تفقدية رافقه فيها وفد من كبار ضيوف "المؤتمر الدولي لدور الجامعات في اثراء جسور التفاهم والسلام بين الشرق والغرب"، والذي تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية ورابطة الجامعات الإسلامية وجامعة العلمين.

وقد تفضل الأستاذ الدكتور أحمد زايد بمرافقة السادة الضيوف في جولة داخل المكتبة، بدأت من مثلث كاليماخوس للتعرف على قاعة الاطلاع الرئيسية ثم متحف الاثار، وانتهت الجولة بتفقد معمل ترميم المخطوطات.

وقد أشاد الدكتور الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى بدور المكتبة الريادي في نشر الثقافة والفنون والعلوم
وما تحتويه المكتبة من امكانيات متميزة تخدم زوار المكتبة بمختلف أعمارهم وجنسياتهم المتعددة.

وفى نهاية الجولة أهدى الدكتور أحمد زايد ضيوفه عدداً من أهم إصدارات مركز المخطوطات أبرزها كتالوج لأهم نفائس المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، وأعمال جميع المؤتمرات التي تم انعقادها بالمكتبة والخاصة بالمخطوطات، ومنها المخطوطات الألفية، والموقعة والمطوية والمترجمة أيضاً، كما تم إهداء دورية علوم المخطوط، بالإضافة إلي أبحاث الدكتور جواد علي مع مجموعة متنوعة من المخطوطات المصورة الرقمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس لنا إلا الدعاء.. جنرال إسرائيلي يحذر من إمكانية اندلاع مواجهة مع مصر

مبروك يا سمسم | العوضي يغازل ياسمين عبد العزيز بمنشور مثير

مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس وزراء سلوفاكيا

سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 مفاجأة

معنى كلمة "أوبة" و"هبوا" وجمع عار|أسئلة حيرت الطلاب في امتحانات الإعدادية اليوم

هدية من الدولة قبل العيد.. بشائر تنتظر المواطنين الشهر المقبل| المرتبات أبرزها

شعبة الذهب توجه رسالة عاجلة للمواطنين.. وهذا سعر عيار 21 الآن

هنية يعلق على انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

موضوعات متعلقة

بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.. هل تستعيد مصر حجر رشيد قريبا من بريطانيا؟

حوكمة الذكاء الاصطناعي..الإيسيسكو وسدايا والأمم المتحدة تنظم في الرياض جلسة مشاورات دولية

رحيل سيدة القصة القصيرة الكندية أليس مونرو

رئيس اتحاد الآثاريين العرب: تهجير الفلسطينيين أشبه بما فعله الإسبان داخل الأندلس

مجانا .. فرقة المنشأة تقدم خالتي صفية والدير على مسرح قصر ثقافة أسيوط

المرأة في عالم نجيب محفوظ.. صدور العدد العاشر من دورية أديب نوبل

"عنترة" و"يوم من زماننا" ضمن عروض الموسم المسرحي بثقافة الفيوم

فرقة دمنهور تعرض "قارب بلا صياد" ضمن موسم مسرح قصور الثقافة

ترشيحاتنا

رئيس وزراء فرنسا يعلن حظر تيك توك بعد أعمال شغب كاليدونيا الجديدة

رئاسة الجمهورية: الرئيس السيسي حريص على طرح رؤية مصر للأزمة بغزة وكيفية حلها

الداخلية السعودية تخص المستفيدين من مبادرة طريق مكة بهذا الأمر

ناقدة فنية: كلام طارق الشناوي عن روجينا ليس تجريحا

رئاسة الجمهورية: مصر بذلت جهدًا فائقًا بالتنسيق مع قطر وأمريكا لوقف إطلاق النار بغزة

موقف 4 لاعبين غامض.. «كولر» حسم قائمة الأهلي ضد الترجي.. ونجم الفريق صداع في رأس المدرب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاض الأسعار.. أرخص سيارة شيري في السوق المصرية

سعره صادم .. فستان يسرا بمهرجان كان يشعل السوشيال ميديا |شاهد

موقف 4 لاعبين غامض.. «كولر» حسم قائمة الأهلي ضد الترجي.. ونجم الفريق صداع في رأس المدرب

طرق تخزين ورق العنب.. تعرف عليها

فيديو

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الذى تنفذه إحدى الجبهات الرئيسية بالقوات المسلحة

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-