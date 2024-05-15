خالد أبو بكر عن القاهرة الإخبارية : فكرة وصناعة مصرية 100%

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن سعادته بفوز القاهرة الإخبارية بجائزة التميز الإعلامي العربي لعام 2024 عن التقرير التليفزيوني ، مضيفًا:" كأنه مر عليه أعوام طويلة وليس عامين".

وأضاف أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "ON" إن القاهرة الإخبارية قناة مصرية 100% بقرار التأسيس وآلية التأسيس وكل جوانبها، مع الاستعانة بزملاء من مقدمي البرامج من الدول العربية الشقيقة، مشددًا على أنها فكرة وصناعة مصرية خالصة أثبتت تميزها.

وتابع:" نحن أمام دقة في الوقت والتنفيذ بالثانية وعمل على مدار 24 ساعة، وعمل في عواصم العالم، وبداية النجاح ظهرت بالشارع المصري، وتاصيل النجاح ظهر في أزمة غزة.. الإعلام العبري ينقل عن القاهرة الإخبارية.. كلمة تحيا مصر على شاشة القاهرة الإخبارية ظهرت على تليفزيونات الاحتلال".

وواصل:"أتقدم بخالص التهنئة لكل الزملاء في الشركة المتحدة وقطاع الأخبار وكل من يعمل في القاهرة الإخبارية".