أبو العينين: أطالب بمراجعة كل الاتفاقيات لأننا نريد جيلا جديدا لزيادة الاستثمارات

وجه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، كلمة خاصة، خلال احتفالية جائزة بطل السلام 2024 التي فاز بها الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وطالب النائب محمد أبو العينين، بمراجعة كل الاتفاقيات لأننا نريد جيلا جديدا لزيادة تدفق الاستثمارات



واسترسل: على كل الدول بأن تمارس ضغوطها على إسرائيل لوقف الحرب في غزة، كما أن إسرائيل تتعنت لمنع دخول كافة المساعدات إلى أهالي غزة.



وأضاف أن الوضع الآن وما يحدث على الحدود في رفح وممر صلاح الدين يدعو للقلق.، متابعا: هناك استفزازات إسرائيلية تمثل انتهاكا للاتفاقيات الدولية.

